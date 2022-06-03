Украинский музыкант и участник группы Бумбокс Андрей Хлывнюк хочет выставить на аукцион осколок снаряда, попавший ему в лицо.

Об этом музыкант заявил во время интервью Дмитрию Гордону.

— После ранения я уже оказался в больнице, где из меня достали маленький осколочек. Я его положил специально в кармашек — иногда хотелось просто выкинуть. Думаю сделать из него кулон и выставить на аукцион. Этот осколок залетел мне прямо в лицо, — рассказал Хлывнюк.

Музыкант рассказал, что это дело рук российских оккупантов, пытающихся захватить Украину любой ценой.

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— Это осколок российской мины, кажется, 120-миллиметровой, которой пытались меня денацифицировать, — добавил Андрей.

Еще в конце марта на фоне полномасштабного вторжения России в Украину Хлывнюк в лавах ТРО Киева попал под минометный обстрел. Он получил ранение лица, а его колонна потеряла два пикапа. После операции он заявил, что с ним все хорошо, и призвал помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

Когда он был в больнице, с ним связался фронтмен британской рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор для создания общей песни. Таким жестом всемирно известная звезда поддержала украинского музыканта после ранения.