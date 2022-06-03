Український музикант та учасник гурту Бумбокс Андрій Хливнюк хоче виставити на аукціон уламок снаряда, який потрапив йому в обличчя.

Про це музикант заявив під час інтерв’ю Дмитру Гордону.

– Після поранення я вже опинився у лікарні, де з мене дістали маленький уламок. Я його поклав спеціально в кишеньку – іноді хотілося просто викинути. Думаю зробити з нього кулон та виставити на аукціон. Цей уламок залетів мені прямо в обличчя, – розповів Хливнюк.

Музикант розповів, що це справа рук російських окупантів, які намагаються захопити Україну за всяку ціну.

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– Це уламок російської міни, здається, 120-міліметрової, якою намагалися мене денацифікувати, – додав Андрій.

Ще наприкінці березня на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Хливнюк у лавах ТРО Києва потрапив під мінометний обстріл. Він отримав поранення обличчя, а його колона втратила два пікапи. Після операції він заявив, що з ним все добре, і закликав допомогти тим, хто дійсно цього потребує.

Коли він був у лікарні, з ним зв’язався фронтмен британського рок-гурту Pink Floyd Девід Гілмор для створення спільної пісні. Таким жестом всесвітньо відома зірка підтримала українського музиканта після поранення.