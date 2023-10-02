Украинский артист Андрей Данилко, который прославился благодаря образу Верки Сердючки, отмечает юбилей. Сегодня, 2 октября, ему исполняется 50 лет.

Свой творческий путь Данилко начал в 1991 году. За это время артист прославился не только в Украине, но и во всем мире.

Он выпустил ряд хитов, был членом жюри различных талант-шоу и занял второе место на Евровидении-2007 в Хельсинки.

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Выступая в образе Верки Сердючки, артист запомнился поклонникам не только звездой на голове и яркими нарядами, но и меткими высказываниями.

Не менее интересные фразы о жизни и творчестве звучали из уст и самого Андрея Данилко. В честь дня рождения Факты ICTV собрали подборку мощных цитат артиста.

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Я не тот, кто любит жаловаться на жизнь. Я тот, кто знает, что жизнь — это каждый день, и каждый день может быть ярким и интересным.

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У каждого есть свой путь. Важно лишь не потеряться на нем и идти к цели, которую ты для себя определил.

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Хочу, чтобы люди были счастливы. И, если я могу помочь в этом, то я сделаю это.

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Я не могу выходить на сцену пустым, уставшим, неинтересным прежде всего для себя самого. Чтобы получать удовольствие, я должен чувствовать себя в форме.

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У меня никогда не было желания превратить свою жизнь в постоянный гастрольный тур. Мне хотелось иметь возможность на “погулять”, “полежать” и посоздавать”.

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Мне всегда нравилась работа с детьми. Они искренние, открытые, они учат тебя новому взгляду на мир.