Український артист Андрій Данилко, який прославився завдяки образу Вєрки Сердючки, відзначає ювілей. Сьогодні, 2 жовтня, йому виповнюється 50 років.

Свій творчий шлях Данилко розпочав у 1991 році. За цей час артист прославився не лише в Україні, а й в усьому світі.

Він випустив низку хітів, був членом журі різноманітних талант-шоу та посів друге місце на Євробаченні-2007 у Гельсінкі.

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Виступаючи в образі Вєрки Сердючки, артист запам’ятався шанувальникам не лише зіркою на голові та яскравими вбраннями, а й влучними висловлюваннями.

Не менш цікаві фрази про життя та творчість звучали з вуст і самого Андрія Данилка. На честь дня народження Факти ICTV зібрали добірку потужних цитат артиста.

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Я не той, хто любить скаржитися на життя. Я той, хто знає, що життя – це кожен день, і кожен день може бути яскравим і цікавим.

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Кожен має свій шлях. Важливо лише не втратитися на ньому і йти до мети, яку ти для себе визначив.

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Хочу, щоб люди були щасливі. І, якщо я можу допомогти у цьому, то я зроблю це.

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Я не можу виходити на сцену порожнім, втомленим, нецікавим передусім для себе самого. Щоб отримувати задоволення, я повинен відчувати себе в формі.

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У мене ніколи не було бажання перетворити своє життя на постійний гастрольний тур. Мені хотілося мати можливість на “погуляти”, “полежати” і “постворювати”.

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Мені завжди подобалася робота з дітьми. Вони щирі, відкриті, вони навчають тебе новому погляду на світ.