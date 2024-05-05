Представительницы Украины на Евровидении 2024 Alyona Alyona и Jerry Heil пришли на бирюзовую дорожку шоу с пасхальной корзиной. Там были паски и пасхальные яйца.

Alyona Alyona и Jerry Heil рассказали о пасхальных традициях

Певицы рассказали о традиционной для украинцев праздничной игре навбитки, во время которой игроки стукаются пасхальными яйцами.

Ранее Alyona Alyona в сториз рассказывала, что они с Jerry Heil хотят пронести паски на бирюзовую дорожку, хотя это дело не из легких.

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— Христос воскрес, родненькие! Если вы думаете, что мы не привезли сюда в Мальме украинские пасочки, то вы ошибаетесь. Пасочки у нас есть, и сегодня мы попробуем их пронести на бирюзовую дорожку. Не знаем, получится ли, потому что там ничего нельзя проносить. Но мы такие, что попробуем, — еще утром поделилась намерениями певица.

Как видим, все удалось, и приближается тот день, когда мы сможем увидеть выступление наших певиц на сцене Евровидения 2024 в Мальме. Они исполнят песню Teresa & Maria в первом полуфинале 7 мая под номером пять. Финал шоу состоится в субботу, 11 мая.