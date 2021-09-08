Бьютимагнат и блогер Кайли Дженнер беременна во второй раз. Ребенка она ждет от своего бойфренда Трэвиса Скотта.

Новость о беременности Кайли подтвердила трогательным видео в Instagram. В ролике она показала кадры из семейного архива, в том числе момент УЗИ и реакцию счастливого Скотта, который увидел на мониторе своего будущего ребенка.

Также на видео присутствует мама Кайли Крис Дженнер, которая радуется, что у нее скоро появится еще один внук. Кроме того, в ролике видно, что пара на УЗИ отправилась вместе с общей дочерью Сторми.

На видео есть кадры из семейного вечера, а заканчивается оно тем, как Кайли позирует с обнаженным животом.