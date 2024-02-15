Актер Константин Войтенко женится во второй раз. Он сделал предложение своей избраннице, дизайнеру Наталье Каминской.

Константин Войтенко женится

Звезда сериала Будиночок на щастя сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина. Об этом сообщила Наталья в своем Instagram, обнародовав фото с Константином и кольцом на безымянном пальце. Очевидно, предложение актер сделал избраннице во время романтического свидания в ресторане.

— Я сказала да, — написала под фото Каминская.

Подписчики пары поздравили их с помолвкой, пожелав счастья и любви.

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Я очень искренне рада за вас! Вечной любви вам! И никого не слушайте!

Желаю счастья неземного, любви искренней и крепкой.

Счастья бесконечного.

Какая хорошая новость! Поздравляю!

Поздравляем! В такой романтический день такой праздник. Любви и согласия вам!

К слову, для актера этот брак станет вторым. Он уже был женат на танцовщице Валентине Марининой, которая в сентябре 2023 года обвинила Константина Войтенко в домашнем насилии.

Тогда Валентина заявила, что ей понадобилось время, чтобы решиться рассказать это, и назвала актера домашним тираном. В частности, она рассказала, как была в синяках и даже обращалась в полицию.

Фото: Наталья Каминская