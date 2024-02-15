Актер Константин Войтенко женится во второй раз. Он сделал предложение своей избраннице, дизайнеру Наталье Каминской.
Константин Войтенко женится
Звезда сериала Будиночок на щастя сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина. Об этом сообщила Наталья в своем Instagram, обнародовав фото с Константином и кольцом на безымянном пальце. Очевидно, предложение актер сделал избраннице во время романтического свидания в ресторане.
— Я сказала да, — написала под фото Каминская.
Подписчики пары поздравили их с помолвкой, пожелав счастья и любви.
- Я очень искренне рада за вас! Вечной любви вам! И никого не слушайте!
- Желаю счастья неземного, любви искренней и крепкой.
- Счастья бесконечного.
- Какая хорошая новость! Поздравляю!
- Поздравляем! В такой романтический день такой праздник. Любви и согласия вам!
К слову, для актера этот брак станет вторым. Он уже был женат на танцовщице Валентине Марининой, которая в сентябре 2023 года обвинила Константина Войтенко в домашнем насилии.
Тогда Валентина заявила, что ей понадобилось время, чтобы решиться рассказать это, и назвала актера домашним тираном. В частности, она рассказала, как была в синяках и даже обращалась в полицию.
Фото: Наталья Каминская