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Актер Константин Войтенко сделал предложение своей избраннице

15 февраля 2024, 13:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Костянтин Войтенко одружується

Актер Константин Войтенко женится во второй раз. Он сделал предложение своей избраннице, дизайнеру Наталье Каминской.

Константин Войтенко женится

Звезда сериала Будиночок на щастя сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина. Об этом сообщила Наталья в своем Instagram, обнародовав фото с Константином и кольцом на безымянном пальце. Очевидно, предложение актер сделал избраннице во время романтического свидания в ресторане.

— Я сказала да, — написала под фото Каминская.

Подписчики пары поздравили их с помолвкой, пожелав счастья и любви.

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  • Я очень искренне рада за вас! Вечной любви вам! И никого не слушайте!
  • Желаю счастья неземного, любви искренней и крепкой.
  • Счастья бесконечного.
  • Какая хорошая новость! Поздравляю!
  • Поздравляем! В такой романтический день такой праздник. Любви и согласия вам!

К слову, для актера этот брак станет вторым. Он уже был женат на танцовщице Валентине Марининой, которая в сентябре 2023 года обвинила Константина Войтенко в домашнем насилии.

Тогда Валентина заявила, что ей понадобилось время, чтобы решиться рассказать это, и назвала актера домашним тираном. В частности, она рассказала, как была в синяках и даже обращалась в полицию.

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Фото: Наталья Каминская

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