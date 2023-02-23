Романы на роботе — явление не редкое. Бывает такое, что они перерастают в счастливую и семейную жизнь. Такое случается как с обычными людьми, так и со знаменитостями.

Не всегда и не у всех людей есть время на построение личной жизни, как бы грустно это не звучало, поэтому любовь они ищут прямо среди коллег. Хорошо это или плохо — зависит от исхода. У кого из звезд были отношения с коллегами и во что они переросли — читайте далее.

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Не у всех звезд со служебными романами получается все так однозначно, у некоторых далее рабочей интрижки — не заходит. Телеведущей Слава Демин однажды признался, что у него был секс с коллегой. Имя он не назвал, однако отметил, что это известная телеведущая и они даже жили вместе несколько месяцев.

Роман Демину приписывали с его радио-коллегой Татьяной Татарченко, однако слухи он опроверг. Ходили разговоры и вокруг ведущей Леси Никитюк.

— Мы с Лесей очень давно знакомы. Мы когда-то делали классный общий проект и мы до сих пор в офигенных отношениях, — говорил когда-то Слава.

Приписывали роман и 49-летнему певцу Александру Пономареву с младшей на 20 лет певицей Марией Яремчук. Сначала он был ее наставником в талант-шоу, позже спели в дуэте, далее отправились вместе в тур.

Артист подтвердил, что они действительно вместе, но как оказалось позже — он пошутил.

— Никакого романа с Марией нет. Это была шутка. Я очень дорожу дружбой с Машей, мы знакомы много лет, — отметил он.

Американская певица Мадонна романы крутит со своей подтанцовкой. Она была в отношениях с Тимором Стефенсоном. Перед ним исполнительница крутила интрижку с Брахимом Заибатом, который сменил на посту Хесуса Луса.

Последний служебный роман Мадонна прекратила в 2022 году с танцором Ахламаликом Уильямсом.

Однако рекордсменкой по рабочий романам является актриса Линдси Лохан. В 2013 году стало известно, что среди ее партнеров были 36 известных мужчин.

Она встречалась с актерами Колином Фарреллом, Эваном Питерсом, Хитом Леджером, Заком Эфраном, Джастином Тимберлейком и даже Брюссом Уиллисом.