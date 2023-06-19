В американскую певицу Биби Рексу кинули телефоном во время концерта в Нью-Йорке.
Исполнительница вышла на сцену, и в нее полетел смартфон. Артистка упала на пол и схватилась за лицо. Медики оказали ей помощь, наложив три шва.
Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5
— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023
Поклонники сразу же вызвали охрану, которые задержали 27-летнего Николаса Мальванью. Он был арестован и обвинен в нападении.
— Предварительное расследование на месте показало, что 27-летний мужчина умышленно бросил мобильный телефон в 33-летнюю исполнительницу на сцене, ударив ее по лицу. Его задержали на месте и доставили в участок для оформления ареста. Артистка, которой была оказана помощь, была доставлена скорой помощью в районную больницу в стабильном состоянии, — сообщили в полиции Нью-Йорка.
This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu
— Ross (@RossBernaud) June 19, 2023
Поклонники не понимают, зачем мужчина это сделал, а также выражают надежду, что с Биби все будет хорошо.
- Совершенно замечательное шоу, испорченное фанатом, который бросил телефон в Биби. Надеюсь, после этого с ней все в порядке.
- Биби действительно одна из самых милых и беспроблемных звезд в музыкальной индустрии, она этого не заслужила.
- Это Биби Рекса, которую выгнали из концертного зала здесь, в Нью-Йорке, после того, как кто-то бросил долбанный телефон, попав ей по лицу. Мы все отлично проводили время, и Биби также, мы все были в восторге. Но кто бы вообще такое сделал? Мы надеемся, что с тобой все в порядке, — пишут пользователи сети.