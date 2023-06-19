В американскую певицу Биби Рексу кинули телефоном во время концерта в Нью-Йорке.

Исполнительница вышла на сцену, и в нее полетел смартфон. Артистка упала на пол и схватилась за лицо. Медики оказали ей помощь, наложив три шва.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Поклонники сразу же вызвали охрану, которые задержали 27-летнего Николаса Мальванью. Он был арестован и обвинен в нападении.

— Предварительное расследование на месте показало, что 27-летний мужчина умышленно бросил мобильный телефон в 33-летнюю исполнительницу на сцене, ударив ее по лицу. Его задержали на месте и доставили в участок для оформления ареста. Артистка, которой была оказана помощь, была доставлена ​​скорой помощью в районную больницу в стабильном состоянии, — сообщили в полиции Нью-Йорка.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu — Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

Поклонники не понимают, зачем мужчина это сделал, а также выражают надежду, что с Биби все будет хорошо.