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Наложили три шва: фанат травмировал Биби Рексу прямо во время концерта

19 июня 2023, 17:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Биби Рекса
Источник: Depositphotos

В американскую певицу Биби Рексу кинули телефоном во время концерта в Нью-Йорке.

Исполнительница вышла на сцену, и в нее полетел смартфон. Артистка упала на пол и схватилась за лицо. Медики оказали ей помощь, наложив три шва.

Поклонники сразу же вызвали охрану, которые задержали 27-летнего Николаса Мальванью. Он был арестован и обвинен в нападении.

— Предварительное расследование на месте показало, что 27-летний мужчина умышленно бросил мобильный телефон в 33-летнюю исполнительницу на сцене, ударив ее по лицу. Его задержали на месте и доставили в участок для оформления ареста. Артистка, которой была оказана помощь, была доставлена ​​скорой помощью в районную больницу в стабильном состоянии, — сообщили в полиции Нью-Йорка.

Поклонники не понимают, зачем мужчина это сделал, а также выражают надежду, что с Биби все будет хорошо.

  • Совершенно замечательное шоу, испорченное фанатом, который бросил телефон в Биби. Надеюсь, после этого с ней все в порядке.
  • Биби действительно одна из самых милых и беспроблемных звезд в музыкальной индустрии, она этого не заслужила.
  • Это Биби Рекса, которую выгнали из концертного зала здесь, в Нью-Йорке, после того, как кто-то бросил долбанный телефон, попав ей по лицу. Мы все отлично проводили время, и Биби также, мы все были в восторге. Но кто бы вообще такое сделал? Мы надеемся, что с тобой все в порядке, — пишут пользователи сети.
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Источник
Daily Mail
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Концерт Напад
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