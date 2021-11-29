Известный дизайнер Том Форд прокомментировал фильм Дом Гуччи, премьера которого состоялась 24 ноября.

Дело в том, что Том Форд четыре года был дизайнером для бренда Gucci. В тот период ему удалось перезапустить бренд и вернуть ему былую славу. Том творил для Gucci как раз в период убийства Маурицио. В частности персонаж Тома Форда появляется и в конце картины Дом Гуччи.

Дизайнер уверен, что картина станет хитом. Бывший креативный директор Gucci похвалил безупречные костюмы, потрясающие декорации и красивую кинематографию, а также образы Драйвера и Гаги, которые сыграли Маурицио и Патрицию.

— Я часто смеялся вслух, но должен ли был? — отметил Форд

Также дизайнер задался вопросом насчет скетчей в картине, когда на экранах появлялись Аль Пачино о роле Альдо Гуччи и Джаред Лето в роле Паоло Гуччи.

— Временами, когда на экране появлялись Аль Пачино в роли Альдо Гуччи и Джаред Лето в роли его сына Паоло Гуччи, я не был полностью уверен, что не смотрю версию сказки, — подчеркнул Том Форд.

По словам дизайнера, в некоторых местах явно прослеживается рука режиссера, который расширил некоторые роли, чтобы привлечь внимание аудитории к ним за счет звездных актеров.

Форд также оспаривает точность момента в фильме между ним и Маурицио Гуччи. В картине показали момент, как Маурицио поднимает тост за Тома Форда. Однако в реальной жизни такого момента не было.

— Фильмы могут стать правдой в умах людей, альтернативной реальностью, которая со временем стирает истинность. Как и в большинстве фильмов, основанных на реальных событиях, факты изменены, персонажи преувеличены, временные рамки искажены — и, в конце концов, кого это волнует, если эти изменения дают отличный фильм? — заявил Форд.

Несмотря на критику, Форд хвалит ряд моментов в фильме. Ему понравился Джереми Айронс в роле отца Маурицио Родольфо Гуччи.

Также дизайнер указал на один забавный момент, который, скорее всего, остался без внимания зрителей. Речь идет о Сальме Хайек, которая в Доме Гуччи сыграла экстрасенса и подругу Патриции Реджиани. Дело в том, что на сегодняшний день именно муж Хайек является владельцем бренда Gucci.

Независимо от качества картины, в конечном итоге, по словам Форда, просмотр фильма был тяжелым.

— Мне было очень грустно в течение нескольких дней после просмотра Дома Гуччи. Мне было трудно увидеть юмор в чем-то настолько кровавом. Временами это было абсурдно, но в конечном итоге это было трагично, — подытожил Том Форд.