Відомий дизайнер Том Форд прокоментував фільм Дім Гуччі, прем’єра якого відбулася 24 листопада.

Річ у тому, що Том Форд чотири роки був дизайнером для бренду Gucci. У той період йому вдалося перезапустити бренд і повернути колишню славу. Том творив для Gucci якраз у період вбивства Мауріціо. Зокрема персонаж Тома Форда з’являється і наприкінці картини Дім Гуччі.

Дизайнер упевнений, що картина стане хітом. Колишній креативний директор Gucci похвалив бездоганні костюми, приголомшливі декорації та гарну кінематографію, а також образи Драйвера та Гаги, які зіграли Мауріціо та Патрицію.

– Я часто сміявся вголос, але чи мав би я? – зазначив Форд

Також дизайнер задався питанням щодо скетчів у картині, коли на екранах з’являлися Аль Пачіно у ролі Альдо Гуччі та Джаред Лето у ролі Паоло Гуччі.

– Часом, коли на екрані з’являлися Аль Пачіно в ролі Альдо Гуччі та Джаред Лето в ролі його сина Паоло Гуччі, я не був повністю впевнений, що не дивлюся версію казки, – підкреслив Том Форд.

За словами дизайнера, у деяких місцях явно простежує рука режисера, який розширив деякі ролі, щоби привернути увагу аудиторії до них за рахунок зіркових акторів.

Форд також заперечує точність моменту у фільмі між ним та Мауріціо Гуччі. У картині показали момент, як Мауріціо піднімає тост за Тома Форда. Однак у реальному житті такого моменту не було.

– Фільми можуть стати правдою в умах людей, альтернативною реальністю, яка згодом стирає істинність. Як і в більшості фільмів, що ґрунтуються на реальних подіях, факти змінені, персонажі перебільшені, тимчасові рамки спотворені – і, зрештою, кого це хвилює, якщо ці зміни дають чудовий фільм? – заявив Форд.

Попри критику, Форд хвалить низку моментів у фільмі. Йому сподобався Джеремі Айронс у ролі батька Мауріціо Родольфо Гуччі.

Також дизайнер вказав на один кумедний момент, який, найімовірніше, залишився поза увагою глядачів. Йдеться про Сальму Гаєк, яка в Будинку Гуччі зіграла екстрасенса та подругу Патриції Реджіані. Річ у тому, що на сьогодні саме чоловік Гаєк є власником бренду Gucci.

Незалежно від якості картини, зрештою, за словами Форда, перегляд фільму був тяжким.

– Мені було дуже сумно протягом кількох днів після перегляду Дому Гуччі. Мені було складно побачити гумор у чомусь настільки кривавому. Часом це було абсурдно, але зрештою це було трагічно, – підсумував Том Форд.