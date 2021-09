Американская рок-группа Metallica представила кавер-версию альбома Black Album по случаю его 30-летия.

В создании альбома приняли участие 53 артиста. Среди них — Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтон, Майли Сайрус, Мозес Самни, Weezer, Рина Саваяма, St. Vincent, Idles и фронтмен Slipknot Кори Тейлор.

Переиздание насчитывает каверы на 12 песен с оригинальной пластинки Black Album.

В частности, в альбом вошли 12 каверов на хит Nothing Else Matters и 7 версий баллады The Unforgiven.

Весь доход с альбома будет направлен в благотворительные фонды и организации, которые выберут все задействованные в записи кавер-версии The Black Album, артисты.

Black Album — это пятый студийный альбом группы Metallica. Он вышел 12 августа 1991 года и за короткий промежуток времени стал популярным во всем мире.

Пластинка сразу же заняла первое место американского чарта Billboard 200. А в 1992 году группа получила статуэтку Грэмми в номинации Лучшее метал-исполнение.

На данный момент было продано около 31 млн копий Metallica по всему миру. Таким образом альбом стал самым продаваемым в дискографии коллектива.

Группа Metallica, которая образовалась в 1981 году, оказала большое влияние на развитие металла и рока. Сейчас коллектив состоит из четырех участников. Среди них — Джеймс Хетфилд, Кирк Хэммет, Роберт Трухильо и Ларс Ульрих.

В 2019 группа вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила $68,5 млн.