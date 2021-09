Американський рок-гурт Metallica презентував кавер-версію альбому Black Album з нагоди його 30-річчя.

У створенні альбому взяли участь 53 артисти. Серед них – Фібі Бріджерс, Камасі Вашингтон, Майлі Сайрус, Мозес Самні, Weezer, Ріна Саваяма, St. Vincent, Idles і фронтмен Slipknot Корі Тейлор.

Перевидання налічує кавери на 12 пісень з оригінальної платівки Black Album.

Зокрема, до альбому увійшли 12 каверів на хіт Nothing Else Matters і 7 версій балади The Unforgiven.

Весь прибуток із альбому буде спрямований в благодійні фонди та організації, які оберуть всі задіяні в записі кавер-версії The Black Album, артисти.

Black Album – це п’ятий студійний альбом гурту Metallica. Він вийшов 12 серпня 1991 року і за короткий проміжок часу став популярним у всьому світі.

Платівка відразу ж посіла першу сходинку американського чарту Billboard 200. А у 1992 році гурт отримав статуетку Греммі в номінації Найкраще метал-виконання.

Наразі було продано близько 31 млн копій Metallica по всьому світу. Таким чином альбом став найбільш продаваним у дискографії колективу.

Гурт Metallica, який утворився у 1981 році, зробив великий вплив на розвиток металу і року. Зараз колектив складається з чотирьох учасників. Серед них – Джеймс Хетфілд, Кірк Хеммет, Роберт Трухильо та Ларс Ульрих.

У 2019 гурт увійшов до списку найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes. Зароблена сума склала $68,5 млн.