Американская певица и актриса Майли Сайрус перепела песню рок-группы Metallica — Nothing Else Matters. Этот трек входит в альбом The Black Album, который вышел в 1991 году.

Сингл Nothing Else Matters записан совместно с британским исполнителем Элтоном Джоном. Также над его записью работали барабанщик Чед Смит из группы Red Hot Chili Peppers, басист Роберт Трухильо — Metallica и виолончелист Йо Йо Ма.

— Для меня большая честь быть в компании величайших людей, которые причастны к записи этой песни, — написала Майли Сайрус в Instagram.

Премьера кавер-версии альбома The Black Album запланирована на 10 сентября 2021 года. Она посвящена 30-летию со дня выхода его первоначальной версии.

В альбом войдет 12 песен, к записи которых причастны 53 артиста.

Вся прибыль с альбома будет направлена в благотворительные фонды и организации, которые выберут все задействованные в записи кавер-версии The Black Album артисты.