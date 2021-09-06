Жан-Поль Бельмондо, который умер 6 сентября 2021 года, считался одним из самых известных французских актеров.

Он родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Мадлен Рейно-Ричард.

В юности Бельмондо увлекался футболом и боксом. Но несмотря на успехи в спорте, он решил поступить на актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства.

Во время учебы большинство преподавателей, отмечая талант молодого студента, указывали на то, что его внешность вряд ли позволит ему стать успешным актером. Но, как оказалось впоследствии, именно внешность помогла Бельмондо стать всемирно известным.

После выпуска из консерватории в 1950 году Бельмондо работал в театре. А свою актерскую карьеру он начал в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме Мольер.

В 1957 году актер сыграл в комедийной ленте Верхом, пешком и на машине, однако эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом фильма в прокат.

Что касается личной жизни, Бельмондо был дважды официально женат. От брака с танцовщицей Элоди Константен у актера трое детей — дочери Патриция (погибла во время пожара в 1994 году), Флоренция и сын Поль.

Второй избранницей Бельмондо стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе его на 28 лет, а их брак продлился всего 8 лет. У пары родилась дочь Стелла. У актера осталось шесть внуков.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт — у него парализовало правую часть тела. После перенесенной болезни он снялся только в одной картине Человек и его собака.

В фильме он сыграл парализованного старика и показал, что даже после болезни нужно оставаться самим собой. В 2015 году Бельмондо заявил об окончании актерской карьеры.

Лучшие фильмы с Жан-Поль Бельмондо

В общем фильмография актера насчитывает около 100 фильмов. А мировую славу Бельмондо получил в 1960 году, сыграв в культовой картине На последнем дыхании.

Он исполнил главную роль преступника Мишеля Пуаккара и сразу же стал одним из самых востребованных актеров Франции.

В последующие годы он работал со многими титулованными французскими режиссерами, в частности с Луи Малем, Франсуа Трюффо, Аленом Рене и Клодом Шарболем.

В 1971 году на экраны вышла картина Великолепный, которая стала одним из самых успешных проектов с участием Жан-Поля Бельмондо.

Позже Бельмондо снялся в таких лентах как Профессионал (1980), Один шанс на двоих (1998), Баловень судьбы (1988), Веселая пасха (1984) и множества других.

За фильм Баловень судьбы Жан-Поль Бельмондо был удостоен премии Сезар, высшей кинематографической награды Франции.

Но актер отказался от награды, поскольку скульптор Сезар, создавший эту статуэтку, когда-то плохо отзывался о работах его отца.