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Искусство

Шорт-лист Букеровской премии 2023: объявлены имена финалистов

22 сентября 2023, 16:26
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Книги
Источник: Pexels

В шорт-лист Букеровской премии 2023 года вошли книги шести авторов. Каждое из произведений ранее никогда не попадало в список. Кроме того, в перечне есть два авторских дебюта, указано на сайте премии.

Судьи выбрали шестерых финалистов среди 13 претендентов, которые вошли в длинный список. Имя победителя или победительницы объявят 26 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Лауреат премии получит награду в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (почти $60 тыс.).

Шорт-лист Букеровской премии 2023 года

  • Study for Obedience (Изучение послушания), Сара Бернштейн
  • If I Survive You (Если я переживу тебя), Джонатан Эскоффери
  • This Other Eden (Этот другой рай), Пол Гардинг
  • Prophet Song (Песнь пророка), Пол Линч
  • Western Lane (Западный переулок), Четна Мару
  • The Bee Sting (Укус пчелы), Пол Мюррей

В этом году жюри возглавила писательница Эси Эдугян, которая дважды номинировалась на Букеровскую премию. Компанию ей составили актер, писатель и режиссер Аджоа Андо, поэтесса, преподаватель, редактор и критик Мэри Джин Чан, профессор английского языка и сравнительной литературы Колумбийского университета и шекспировед Джеймс Шапиро, актер и писатель Роберт Уэбб.

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Судье предстоит выбрать лучший образец большой прозы, написанный на английском языке. К конкурсу допущены произведения, опубликованные в Великобритании и Ирландии в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

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Букерівська премія
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