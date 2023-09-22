В шорт-лист Букеровской премии 2023 года вошли книги шести авторов. Каждое из произведений ранее никогда не попадало в список. Кроме того, в перечне есть два авторских дебюта, указано на сайте премии.
Судьи выбрали шестерых финалистов среди 13 претендентов, которые вошли в длинный список. Имя победителя или победительницы объявят 26 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Лауреат премии получит награду в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (почти $60 тыс.).
Шорт-лист Букеровской премии 2023 года
- Study for Obedience (Изучение послушания), Сара Бернштейн
- If I Survive You (Если я переживу тебя), Джонатан Эскоффери
- This Other Eden (Этот другой рай), Пол Гардинг
- Prophet Song (Песнь пророка), Пол Линч
- Western Lane (Западный переулок), Четна Мару
- The Bee Sting (Укус пчелы), Пол Мюррей
В этом году жюри возглавила писательница Эси Эдугян, которая дважды номинировалась на Букеровскую премию. Компанию ей составили актер, писатель и режиссер Аджоа Андо, поэтесса, преподаватель, редактор и критик Мэри Джин Чан, профессор английского языка и сравнительной литературы Колумбийского университета и шекспировед Джеймс Шапиро, актер и писатель Роберт Уэбб.
Судье предстоит выбрать лучший образец большой прозы, написанный на английском языке. К конкурсу допущены произведения, опубликованные в Великобритании и Ирландии в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.