В шорт-лист Букеровской премии 2023 года вошли книги шести авторов. Каждое из произведений ранее никогда не попадало в список. Кроме того, в перечне есть два авторских дебюта, указано на сайте премии.

Судьи выбрали шестерых финалистов среди 13 претендентов, которые вошли в длинный список. Имя победителя или победительницы объявят 26 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Лауреат премии получит награду в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (почти $60 тыс.).

Шорт-лист Букеровской премии 2023 года

Study for Obedience (Изучение послушания), Сара Бернштейн

If I Survive You (Если я переживу тебя), Джонатан Эскоффери

This Other Eden (Этот другой рай), Пол Гардинг

Prophet Song (Песнь пророка), Пол Линч

Western Lane (Западный переулок), Четна Мару

The Bee Sting (Укус пчелы), Пол Мюррей

В этом году жюри возглавила писательница Эси Эдугян, которая дважды номинировалась на Букеровскую премию. Компанию ей составили актер, писатель и режиссер Аджоа Андо, поэтесса, преподаватель, редактор и критик Мэри Джин Чан, профессор английского языка и сравнительной литературы Колумбийского университета и шекспировед Джеймс Шапиро, актер и писатель Роберт Уэбб.

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Судье предстоит выбрать лучший образец большой прозы, написанный на английском языке. К конкурсу допущены произведения, опубликованные в Великобритании и Ирландии в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.