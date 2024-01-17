Певец Элтон Джон получил статус EGOT — он собрал награждения всех самых престижных премий мира в области культуры. Так, он стал 19-м человеком за всю историю, который смог это сделать.

Элтон Джон получил статус EGOT: что это значит

Так, по состоянию на январь 2024 года, музыкант считается обладателем премий Эмми, Грэмми, Оскар и Тони.

Известно, что Элтон получил Эмми в номинации Лучшее эстрадное шоу. Правда, забрать статуэтку он не смог из-за операции на колене. Вместо него на сцену поднялись муж актера Джон Ферниш и продюсер Бен Уинстон.

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Они со сцены заявили, что Элтон передает зрителям и гостям церемонии свою любовь и добро.

Как известно, статус EGOT считается очень уважаемым в мире шоу-бизнеса. Джон стал 19-ым в списке, котором также есть Одри Хепберн, Мел Брукс и Эндрю Ллойд Уэббер.

Напомним, что и сам певец не сидит без дела. Ожидается, что Элтон Джон выставит на аукцион свои личные вещи и хочет ха них получить $10 млн. Среди них — дорогие картины, посуда, элементы декора, сценические костюмы и даже автомобиль.