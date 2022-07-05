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На нем играл Элтон Джон в Киеве: Евгений Хмара показал уничтоженный армией РФ рояль

5 июля 2022, 19:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Евгений Хмара

Украинский пианист и композитор Евгений Хмара показал уничтоженный российскими войсками рояль в Ирпене, на котором играл Элтон Джон.

Неприятной новостью Хмара поделился в Instagram с помощью видео.

— Хочу вам показать, как выглядит концертный рояль Yamaha, на котором были отыграны все мои шоу, выступал Элтон Джон и Кэйко Мацуи, когда приезжали в Киев, — начал видео Евгений.

Композитор показал рояль, который полностью сгорел — в здание с музыкальным инструментом заходить опасно, но снаружи можно заметить, что от рояля остались только ржавые металлические компоненты.

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— Что интересно — крыша обвалилась везде, кроме места, где стоит рояль. Спасибо, Россия! — эмоционально высказался Хмара.

Похоже, рояль восстановлению не подлежит, ведь от него практически ничего не осталось.

Лето для пианиста началось не без негативных моментов — кроме обгоревшего рояля, беда случилась и в поезде. Евгения Хмару обокрали в купе во время благотворительного тура. Известно, что злоумышленник совершил кражу на 8 тыс. — речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое необходимо для выступлений. Всему виной двери в купе, которые не закрывались на замок — артист был вынужден спать по 20-30 минут.

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Теги
Ирпень Війна в Україні Елтон Джон
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