Співак Елтон Джон отримав статус EGOT – він зібрав нагородження всіх найпрестижніших премій світу в галузі культури. Так, він став 19-ю людиною за всю історію, яка змогла це зробити.

Елтон Джон отримав статус EGOT: що це означає

Так, станом на січень 2024 року, музикант вважається володарем премій Еммі, Греммі, Оскар і Тоні.

Відомо, що Елтон отримав Еммі в номінації Найкраще естрадне шоу. Щоправда, забрати статуетку він не зміг через операцію на коліні. Замість нього на сцену піднялися чоловік актора Джон Ферніш і продюсер Бен Вінстон.

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Вони зі сцени заявили, що Елтон передає глядачам і гостям церемонії свою любов і добро.

Як відомо, статус EGOT вважається дуже шанованим у світі шоу-бізнесу. Джон став 19-м у списку, в якому також є Одрі Гепберн, Мел Брукс і Ендрю Ллойд Веббер.

Нагадаємо, що і сам співак не сидить без діла. Очікується, що Елтон Джон виставить на аукціон свої особисті речі і хоче ха них отримати $10 млн. Серед них – дорогі картини, посуд, елементи декору, сценічні костюми і навіть автомобіль.