В субботу, 23 октября, на телеканале СТБ завершился 10 выпуск 11 сезона известного кулинарного шоу МастерШеф. Специалисты-любители на кухне пытались поразить судей своими навыками и приготовить блюда, которые бы им понравились.

Во время этого выпуска кулинары улучшили свои способности, приложив чуть ли не больше всего усилий за весь сезон. Самое интересное с 10 выпуска МастерШеф — далее в материале Фактов ICTV.

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Кулинары-любители в дальнейшем продолжают бороться за победу в 11 сезоне МастерШеф. Они изучают новые методы приготовления, комбинирования ингредиентов и тренируют командный дух.

Однако в этом выпуске каждый из участников отвечал сам за себя. Судьи проверяли, хорошо ли они знают кулинарную классику.

В каждой коробке участников ждал набор продуктов известного блюда, которое им необходимо было угадать и приготовить.

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Однако у каждого был один лишний продукт, а одного не хватало. Они должны были найти его среди ингредиентов у своих коллег, обменяться лишним и приготовить невероятное блюдо.

Участники поразили зрителей своими умениями. Еще бы — они сделали невероятное. Именно поэтому в 10 выпуске никто не покинул кулинарное шоу МастерШеф.