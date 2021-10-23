У суботу, 23 жовтня, на телеканалі СТБ завершився 10 випуск 11 сезону відомого кулінарного шоу МастерШеф. Фахівці-аматори на кухні намагалися вразити суддів своїми навичками та приготувати страви, які б їм мали сподобатися.

Під час цього випуску кулінари покращили свої здібності, доклавши чи не щонайбільше зусиль за весь сезон. Найцікавіше з 10 випуску МастерШеф – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Кулінари-аматори надалі продовжують боротися за перемогу в 11 сезоні МастерШеф. Вони вивчають нові методи приготування, комбінування інгредієнтів та тренують командний дух.

Однак у цьому випуску кожен з учасників відповідав сам за себе. Судді перевіряли, чи добре вони знають кулінарну класику.

Під кожною коробкою на учасників чекав набір продуктів відомої страви, яку їм необхідно було вгадати та приготувати.

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Однак у кожного був один зайвий продукт, а одного не вистачало. Вони мали знайти його серед інгредієнтів у своїх колег, обмінятися зайвим та приготувати неймовірну страву.

Учасники вразили глядачів своїми вміннями. Ще б пак – вони зробили неймовірне. Саме тому в 10 випуску ніхто не покинув кулінарне шоу МастерШеф.