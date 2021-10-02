11 сезон МастерШеф: кто из кулинаров-любителей покинул проект в шестом выпуске

В субботу, 2 октября, завершился шестой выпуск 11 сезона кулинарного шоу МастерШеф. За победу в проекте продолжили бороться лучшие кулинары-любители Украины.

В первом конкурсе участники отправились в кулинарное путешествие. Согласно его условиям, кулинаров разделили на три команды, в каждой из которых выбирали капитана и Су-шефа.

Они на какое-то время покинули кухню, а другие участники должны были приготовить блюда, характеризующие различные страны, которые капитанам и их помощникам предстояло угадать.

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Второй конкурс был выездным. Там участников проекта должны были накормить жителей одного из сел.

При этом конкурсанты должны были самостоятельно заработать на продукты. Для этого они вынуждены были покрасить детскую песочницу, порубить дрова, собрать картофель, малину, почистить бассейн и тому подобное.

View this post on Instagram Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

В шестом выпуске на конкурсе черных фартуков соревновались Амадор, Светлана и Евгений. Троим участникам предстояло приготовить уличную еду, которую предпочитают употреблять туристы.

У каждого из участников битвы черных фартуков была своя стрит-фуд точка. Им необходимо было придумать название, концепцию и меню, которое бы состояло минимум из трех блюд.

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В итоге из проекта вылетел Амадор Лопес, чьи блюда меньше всех понравились судьям проекта.