В субботу, 25 сентября, на телеканале СТБ завершился пятый выпуск 11 сезона кулинарного шоу МастерШеф. Лучшие кулинары-любители продолжают бороться за победу в проекте.

В первом конкурсе участники должны были приготовить обед с закуски, основного блюда и десерта. Они выбирали сами, какое меню им выпадет, договорившись между командами. Однако после озвученного выбора внести изменения уже нельзя было.

Соперники готовили пищу, однако через некоторое время капитанов команд приглашали к рулетке, где они испытали судьбу одного человека в раунде.

Соперники должны были поменяться участниками, рабочей поверхностью, заготовками и всеми ошибками с командой, на сектор с цветом которой попадал шарик. В итоге команда зеленых проиграла.

Во втором конкурсе команды должны приготовить за пять этапов одинаковые блюда — креветки с сальсой в сухарях панко с базиликовыми чипсами.

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Во время каждого этапа капитан команды подходил к участникам и отправлял на балкон тех, кто готовил хуже. Черные фартуки одели участники, которые плохо справились с задачей.

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В этом выпуске на конкурсе черных фартуков соревновались Александр, Елена, Максим и Михаил. Участникам предоставили четыре различные рабочие места. У первого были духовка и плита для приготовления, второй получил лишь духовку, третий — газовую плиту, а четвертый — топор, треногу, котелок и коробку спичек.

Каждый участник должен был подойти и выбрать коробку, под которыми были наборы с продуктами. Ими можно было обменяться с другими соперниками. Тот, кто собрал все продукты первым, мог забрать духовку и плиту — как раз то, что нужно было для приготовления.

Елена Дяченко приготовила на огне булгур с курятиной, однако блюдо не понравилось судьям, поэтому она покинула кулинарный проект МастерШеф в пятом выпуске.