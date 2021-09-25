У суботу, 25 вересня, на телеканалі СТБ завершився п’ятий випуск 11 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Найкращі кулінари-аматори продовжують боротися за перемогу в проекті.

У першому конкурсі учасники мали приготувати обід із закуски, основної страви та десерту. Вони обирали самі, яке меню їм випаде, домовившись між командами. Однак після озвученого вибору внести зміни вже не можна було.

Суперники готували їжу, однак через якийсь час капітанів команд запрошували до рулетки, де вони випробували долю однієї людини в раунді.

Суперники мали помінятися учасниками, робочою поверхнею, заготовками та всіма помилками з командою, на сектор з кольором якої потрапляла кулька. Врешті команда зелених програла.

У другому конкурсі команди мали приготувати за п’ять етапів однакові страви – креветки з сальсою в сухарях панко з базиліковими чипсами.

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Під час кожного етапу капітан команди підходив до учасників та відправляв на балкон тих, хто готував найгірше. Чорні фартухи одягнули учасники, які погано впоралися з завданням.

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У цьому випуску на конкурсі чорних фартухів змагалися Олександр, Олена, Максим та Михайло. Учасникам надали чотири різні робочі місця. У першого були духовка та плита для приготування, другий отримав лише духовку, третій – газову плиту, а четвертий – сокиру, триногу, казанок та коробку сірників.

Кожен учасник мав підійти та обрати коробку, під якими були набори з продуктами. Ними можна було обмінятися з іншими суперниками. Той, хто зібрав всі продукти першим, міг забрати духовку та плиту – якраз те, що потрібно було для приготування.

Олена Дяченко приготувала на вогні булгур з курятиною, однак страва не сподобалася суддям, тож вона залишила кулінарний проект МастерШеф у п’ятому випуску.