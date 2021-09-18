В субботу, 18 сентября, на телеканале СТБ завершился четвертый выпуск 11 сезона кулинарного шоу МастерШеф. Новые участники успели покорить судей своими кулинарными способностями.

В поединке на кухне сошлись две команды кулинаров-любителей. Каждой из них нужно было разработать концептуальное меню для ресторана.

К нему должны были войти закуска, первое и основное блюда, десерт. Однако это не самое главное — должна быть идея, которая объединила бы весь сет.

Участники коллективов определили капитана, су-шефа и пары кулинаров, которые работали вместе. Первая пара стала учредителем концепции ресторана и приготовила закуску.

Вторая пара пыталась угадать намерения первой и приготовить суп согласно запланированной концепции, третья и четвертая должны были продолжить готовить в выбранном направлении.

Аматоры должны были приготовить два блюда на каждую команду, однако их соперники решали, из каких ингредиентов. Участники заходили на кухню и выбирали продукты. Команды должны были приготовить вкусные блюда за один час.

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Тамаре Мельниковой не удалось правильно приготовить суши с козьим сыром и крабовыми палочками — ее блюдо не пробовали судьи. Она покинула проект в четвертом выпуске 11 сезона кулинарного шоу МастерШеф.