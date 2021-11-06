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11 сезон МастерШеф: научились ли кулинары-любители готовить блюда по знакам зодиака

7 ноября 2021, 00:06 Юлія Захарченко
11 сезон МастерШеф: научились ли кулинары-любители готовить блюда по знакам зодиака
Источник: СТБ

В субботу, 6 ноября, на телеканале СТБ завершился 12 выпуск 11 сезона самого популярного кулинарного шоу МастерШеф. Участники проекта покоряли судей проекта, среди которых – известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Кулинары-любители пытаются вырвать победу на шоу. Для этого в субботнем выпуске они обучались разумно использовать продукты. Самое интересное из 12 выпуска МастерШеф – далее в материале Фактов ICTV.

Продукты для трех конкурсов

Участники МастерШеф разделились на пары, в которых работали в течение всего 12 выпуска. Всего за 15 минут кулинарам-любителям нужно было выбрать продукты на все три конкурса.

Однако им не сразу рассказали о всех условиях кулинарных испытаний. Участники решили выбирать ингредиенты разумно, чтобы продуктовые наборы были максимально универсальными.

Одно из важнейших условий – общий вес еды одной команды не должен был превышать отметку в четыре кг.

 

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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Когда участники кулинарного проекта избрали все продукты, тогда им озвучили условия первого конкурса, а затем и других. В частности, кулинарам пришлось приготовить блюда по знакам зодиака.

Фото: СТБ

Больше всего ошибок допустила Алиса Пяткова, поэтому именно она покинула шоу в 12 выпуске проекта МастерШеф. По данным СТБ, Алиса – журналистка, которая находится в декрете, и последовательница правильного питания.

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Теги
Кулінарні рецепти , МастерШеф , СТБ , шоу
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