В субботу, 30 октября, на телеканале СТБ завершился 11 выпуск 11 сезона культового кулинарного шоу МастерШеф. Участники проекта пытались приготовить вкусные блюда – не только свое, но и соперника.

Кулинары-любители продемонстрировали невероятный талант шпионов в погоне за победой на шоу. Самое интересное из 11 выпуска МастерШеф – далее в материале Фактов ICTV.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

В первом конкурсе профессионалы кулинарного дела поделились на команды – синюю и красную. Богдан возглавил первую, а Максим вторую.

Каждому из них необходимо было приготовить два блюда. Участники проекта пытались подсматривать друг за другом, потому что им нужно было приготовить свое и блюдо конкурентов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Кулинары могли подсматривать процесс приготовления еды, заглядывать под поверхности и наблюдать за соперниками в отведенное время. Однако они не могли отведать блюдо или вмешаться в процесс приготовления.

Участники шоу пытались до последнего скрыть, что они готовят, чтобы конкуренты не смогли понять. Удалось ли им обмануть друг друга – оценивали судьи.

В 11 выпуске 11 сезона кулинарного шоу МастерШеф покинул Дмитрий Дихтяр, потому что он допустил больше всего ошибок.