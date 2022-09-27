Греческая трагедия с коктейлем Молотова: рецензия на фильм-протест Афина от Netflix

После премьеры на Венецианском кинофестивале платформа Netflix представила фильм Афина режиссера Ромена Гавраса.

Еще до премьеры этот фильм рассматривали как потенциального кандидата на Оскар от Франции. Но если иностранные критики выразили свое восхищение картиной, на родине ее встретили холодно, с осуждением, и даже назвали “предвестником гражданской войны”.

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В конце концов фильм на Оскар выдвинуть не рискнули. Подобная история была и в прошлом году с не менее провокационной лентой Титан Джулии Дюкорно, победившей в Каннах, но прошедшей мимо борьбы за Лучший иностранный фильм Американской киноакадемии.

Афина действительно достаточно взрывоопасна и жестока. Однако это своеобразное сенсационное открытие в мире кино в 2022 году. Если рассматривать ее с философской точки зрения, это произведение, которое одним глазом смотрит в настоящее, а другим – на вечное. Оно, несомненно, актуально, но в то же время – это тема вне временных границ, классическая греческая трагедия.

Действие фильма происходит в течение одного дня и ночи – сначала в полицейском участке, а затем в загражденном районе Парижа. События фильма разворачиваются после смерти ребенка от действий полиции. После чего братья погибшего мальчика оказываются на противоположных сторонах конфликта.

Старшего Абделя (Дали Бенссала) зритель видит в первой же сцене в военной форме. Он является героем войны, но в глазах младшего брата Карима (дебютная роль Сами Слимана) – предатель. Что касается Карима, то он становится чем-то похожим на мессию на фоне протестов, вспыхнувших во Франции как месть за смерть мальчика. Еще один брат Моктар (Уасини Эмбарек) – торговец наркотиками, который больше всего хочет спасти товар и самого себя из района, где вспыхнули протесты.

Афина начинается с первой сцены, в которой Карим молча наблюдает, как Абдель проводит пресс-конференцию, уверяя СМИ и общественность, что власть делает все, чтобы определить убийц мальчика. Но младший Карим не верит ни слову. Он молча зажигает коктейль Молотова и бросает его в сторону полицейского комиссариата, что приводит к полной анархии.

Когда протестующие штурмуют участок, камера следит за Каримом от коридора к коридору, сквозь толпу разъяренных молодых людей, которые сеют хаос и вооружаются арсеналом полицейского оружия. Это все снято одним длинным кадром. Камера следит за Каримом дальше к фургону, на котором они бегут, и вплоть до района Афина.

Кроме режиссера Гавраса, создателем мастерски поставленного хаоса выступил оператор Матиас Букар. Этот дуэт преподносит зрителю более 10 минут экшна. Но, что самое главное, создатели Афины смогли продержать уровень интенсивности, который был в начале, в течение следующих 80 минут.

Еще один компонент, дополняющий ленту – это музыка Gener8ion, напоминающая работы Ханса Циммера, написанные для фильмов Кристофера Нолана.

В греческой мифологии Афина была богиней войны и мудрости. И когда Карим просит полицию обнародовать имена убийц, все трое братьев отдают себе отчет, что справедливости ждать не следует. Все они бессильны перед судьбой, и как в классической греческой трагедии, должны сыграть свои роли до горького конца. И они это делают.

Во время просмотра может создаться впечатление, будто фильм Гавраса поощряет насилие. Но он, скорее, подчеркивает тезис, что насилие порождает насилие. Полтора часа фильма проходят как вспышка. Впечатляющие кадры длинных планов лишь наталкивают на вопрос: как они их сняли? И хотя фильм не представляет Францию ​​на Оскаре, но имеет все шансы получить номинацию на эту премию.