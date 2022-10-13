Головокружительный триллер в традициях Хичкока: рецензия на Решение уйти

Через шесть лет после триумфа Служанки Пак Чхан Ук вернулся на красную дорожку Канн с неонуарным триллером Решение уйти. Фильм в лучших традициях Головокружения Альфреда Хичкока и Основного инстинкта Пола Верховена.

Картина была представлена ​​на основном конкурсе и удостоилась награды за лучшую режиссуру. Впоследствии Южная Корея выдвинула ленту на премию Оскар, а с сегодняшнего дня украинские зрители имеют возможность посмотреть ее на больших экранах в кинотеатрах.

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Фильм можно назвать обновленным рассказом о встрече полицейского с роковой женщиной с помощью смарт-часов, гаджетов и Google-переводчика. Но нельзя исключать факт, что это постхичкоковский романтический триллер со всеми компонентами: от интимных допросов до погонь на крышах и людей, стоящих на вершинах скал, оббиваемых волнами.

В центре сюжета женатый детектив из Пусана Хэ Чжун (Пак Хе-иль) и привлекательная подозреваемая китаянка Со Раэ (Тан Вэй), муж которой погиб при странных обстоятельствах во время скалолазания. Хэ Джун подозревает женщину и начинает проверять ее алиби сиделки за пожилыми людьми.

Вскоре пара оказывается в допросной комнате. Впоследствии выясняется, что Со Раэ под своей одеждой прячет синяки от побоев, а вместе с ними и мотив убийцы. Но достаточно ли этого для убийства и имела ли она возможности, чтобы подняться на гору и сбросить с нее своего мужа?

Мысли об этом заставляют Хэ Чжуна мучиться от бессонницы, которая искажает его реальность. А сама Со Рае становится его новой одержимостью, и гораздо больше чем подозреваемой. Над дуэтом ленты, как туча, нависает фраза китайского философа Конфуция: Мудрый человек любит воду, дружелюбный – горы. Эти слова Хэ Чжуну говорит Со Раэ, когда он расследует смерть ее мужа. Со Раэ знает, что ее место у океана, Хэ Чжун – увлекается водой, но в глубине души понимает — его место в горах.

Пак также мастерски демонстрирует языковой барьер между героями — Со Раэ говорит на корейском, но иногда использует программу-переводчик со своего родного китайского. Так он подчеркивает, что они на самом деле не общаются напрямую.

Художница-постановщица Рю Сон-хи, уже работавшая с Паком над Служанкой, Жаждой и Олдбоем, создает потрясающий контраст между городом и сельской местностью и выделяет четкие пространства, демонстрирующие одиночество и реалии жизни главных героев.

Это все дополняет потрясающая операторская работа Ким Чжи-йона, впервые сотрудничающего с Паком. В то же время заметно, они нашли общий ритм — съемка через плечо во время погони между полицией и подозреваемым и жуткий кадр ползания насекомых на трупном лице. Композиция кадров ленты становится живописной рядом с неподвижными горами и бурными волнами океана, отражающими Хэ Чжуна и Со Раэ.

Возможно, Решение уйти не так увлекательно, как Служанка, но его темы невозможности романа и внутреннего конфликта между желанием и моралью делают его прекрасным дополнением к фильмографии режиссера. Это криминальный роман-триллер о людях, которых тянет друг к другу и которые в лучшем случае обречены на одиночество.

А еще этот фильм, как и ленты Хичкока, может вызвать безудержное желание посмотреть его снова. Разве это не один из доводов для хорошего кино?

Фото: CJ Entertainment