Поломка компьютера – это настоящий стресс для пользователя. Многие сразу начинают паниковать по поводу возможной потери личной информации. Для того чтобы снизить вероятность поломок, нужно время от времени выполнять профилактическую чистку компьютера. Как почистить компьютер от пыли – читайте в материале.

Как часто нужно чистить компьютер от пыли

Чистить системный блок многие специалисты рекомендуют хотя бы раз в год. А лучше всего – каждые 5-6 месяцев. Если вы не знаете, нужно ли точно чистить ПК, присмотритесь к возросшим шумам и температуре. В особо запущенных случаях вы можете увидеть падение производительности, самопроизвольные перезагрузки и отключения, а также полосы и искажения на экране.

Чего нельзя делать при чистке компьютера от пыли

Многие люди чистят ПК с помощью пылесоса. Но этого делать категорически нельзя. Ведь пластиковая насадка и быстрое движение пыли могут привести к образованию статического электричества, которое повреждает материнскую плату. Лучше также не чистить компьютер с помощью мокрых тряпок, струи воды.

Как почистить компьютер от пыли: пошаговая инструкция