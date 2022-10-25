Термос — это специальная емкость, стенки которой имеют высокую тепловую изоляцию. Горячий напиток в термосе может долго оставаться приятной температуры даже при сильном морозе.

Они бывают разной вместительности, дизайна и термостойкости. Как выбрать термос и на что стоит обратить внимание — далее в нашем материале.

Какие бывают термосы

Перед тем как приобрести термос, необходимо определить цели его использования. Сегодня на рынке можно найти:

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термосы для напитков;

для еды;

универсальные.

Емкость, сохраняющая температуру напитков, самая популярная. Они существуют разного объема, способны сохранять тепло или холод за счет вытянутой формы и небольшого размера шейки.

Кроме того, термосы для напитков имеют двухуровневую систему закрытия, что позволяет откручивать отдельно пробку и крышку.

По внешнему виду термосы для еды похожи на небольшую кастрюлю. Обычно их объем от 0,5 до 2 литров. Такие термосы имеют широкую горловину, что позволяет переносить в них супы и другие блюда.

Современные модели для еды имеют несколько контейнеров, что позволяет транспортировать различные блюда в одном термосе.

Универсальные термосы могут сохранять температуру как напитков, так и других продуктов. Они нечто среднее между термосом для еды и напитков. Их преимущество — в большом объеме.

Не следует путать термос с термокружкой. Последние не способны сохранять тепло так долго, как это может делать термос.

Обращайте внимание на материал

Чтобы термос прослужил вам не один год, важно обращать внимание на материал корпуса и внутренней колбы. Корпуса бывают:

Металлические – тяжелый, прочный и надежный, не боится ударов и падений, прослужит долго.

– тяжелый, прочный и надежный, не боится ударов и падений, прослужит долго. Пластиковые — легкий, но не очень прочный. Такой термос не подойдет для походов или поездок в горы, но пригодится офисным работникам.

В свою очередь внутренняя колба может быть:

Пластиковой – не очень оптимальный вариант, поскольку пластмасса впитывает запахи и плохо отмывается. Кроме того, этот материал может выделять вредные вещества при контакте с горячими напитками.

– не очень оптимальный вариант, поскольку пластмасса впитывает запахи и плохо отмывается. Кроме того, этот материал может выделять вредные вещества при контакте с горячими напитками. Стальной — такой термос будет довольно тяжелым, но с отличной теплоизоляцией и прочностью.

— такой термос будет довольно тяжелым, но с отличной теплоизоляцией и прочностью. Стеклянной — долго сохраняет температуру, легко моется, не впитывает запахи, но боится ударов и часто разбивается.

Именно внутренняя колба играет важную роль в сохранении тепла, ведь она сохраняет напиток или пищу. Лучший вариант термоса — с металлическим корпусом и стальной внутренней колбой.

Крышка

Еще один важный момент, ведь главное для любого термоса — изоляция. Именно эта характеристика определяет, как долго емкость будет поддерживать температуру.

Эффективность изоляции определяется материалом и конструкцией корпуса, пробки и крышки. Например, винтовые крышки обеспечивают максимальную теплоизоляцию. Кроме того, их часто используют вместо чашки для питья.

Пробки с клапаном позволяют вам наливать напитки, нажимая на крышку, то есть не снимая ее полностью. Хотя это и очень удобно, но со временем кнопочный механизм просто засорится и перестанет работать.

Качество товара

В магазине перед покупкой термоса обращайте внимание на его внешнее состояние. Товар не должен иметь вмятин, сколов, царапин или других дефектов.

Лайфхак. Отвинтите и понюхайте термос. Качественный товар не будет иметь неприятных запахов. Также можно встряхнуть его — вы не должны слышать посторонние звуки.

Какой объем выбрать

От этого будет зависеть не только цена термоса, но и его свойства. Объем нужно выбирать в зависимости от того, для каких целей вы планируете использовать термос, на какой срок необходимо сохранить тепло и для какого количества людей будут транспортироваться еда или напитки.

Например, для пеших недолгих походов необходимо выбирать термос объемом 0,75 литра на одного человека. Для обычных прогулок (2-3 ч) хватит до 0,5 литра.

Если вы собираетесь в путешествие всей семьей, обратите внимание на модели объемом на 1,5-2,5 литра.

Не стоит покупать самый большой термос, если он вам действительно не нужен. Если вы будете наполнять емкость не полностью, жидкость внутри будет остывать быстрее. Соответственно, термос не принесет нужной пользы.

Выводы

При покупке термоса обращайте внимание на: