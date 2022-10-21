В результате вражеских обстрелов вся Украина перешла в режим экономии электроэнергии. Проблемы с электричеством вызвали веерные отключения света.

Сейчас максимальное время отключения — четыре часа. Просидеть это время без света вполне возможно, но довольно некомфортно — невозможно зарядить гаджеты, приготовить или нагреть еду и включить электрообогреватель.

Как нагреть пищу, если выключили свет — Факты ICTV собрали действенные способы.

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Развести огонь

Это простой и проверенный способ для нагрева или приготовления пищи. Такой вариант подойдет тем, кто имеет частный дом или хороших соседей, которые не будут против костра во дворе многоэтажки.

Для этого надо подготовить дерево, уголь, спички, зажигалки, металлическую посуду и еду, которую будете нагревать. Схема проста — развести огонь в удобном и доступном месте, установить мангал или подвесить баняк, положить туда еду и подождать несколько минут.

Нагретая на костре пища будет не только горячей, но и более вкусной.

Также есть вариант нагреть еду на свечах, но это очень длительный процесс, поэтому лучше уж разжечь костер во дворе и спокойно поесть.

Туристический примус

Примус не просто так называют туристическим, поскольку этот прибор очень популярен среди путешественников. Газовый примус — специальная горелка, которая работает на небольшом газовом баллоне.

Принцип работы прост: раскрутить баллон и поставить кастрюлю, металлическую чашку или небольшую сковородку на плиту.

Примусы очень легкие и компактные, стоят они по-разному — от 500 грн до 3 тыс. грн. Цена зависит от мощности конкретного примуса, например, горелки мощностью до 2 000 Вт смогут согреть лишь небольшую миску супа.

Купить примус стоит уже сейчас, ведь непонятно, когда в следующий раз выключат свет и сколько это продлится.

Портативная газовая плита

Принцип действия такой плиты очень похож на газовый примус.

Портативная (настольная) плита может быть газовой или электрической. В нашем случае покупать электрическую просто нет смысла, поэтому обратите внимание на газовую.

Газовая настольная плита может работать от магистрального трубопровода или на портативном газовом баллоне. Такая плита достаточно легкая (5-10 кг), поэтому ее удобно брать с собой в поход или использовать во время отключения электричества.

Такие плиты очень быстро нагреваются, поэтому у вас будет время и разогреть еду, и сварить кофе, и нагреть воду на чай.

В случае возможных долговременных отключений электричества газовая плита станет отличным помощником, но важно правильно рассчитывать объем газового баллона.