Термос – це спеціальна ємність, стінки якої мають високу теплову ізоляцію. Гарячий напій у термосі може довго залишатися приємної температури навіть за сильного морозу.

Вони бувають різної місткості, дизайну і термостійкості. Як вибрати термос та на що варто звернути увагу – далі у нашому матеріалі.

Які бувають термоси

Перед тим як придбати термос, необхідно визначити цілі його використання. Сьогодні на ринку можна зустріти:

Зараз дивляться

термоси для напоїв;

для їжі;

універсальні.

Ємність, що зберігає температуру напоїв, найпопулярніша. Вони є різного об’єму, здатні зберігати тепло або холод за рахунок витягнутої форми і невеликого розміру шийки.

Крім того, термоси для напоїв мають дворівневу систему закриття, що дозволяє відкручувати окремо пробку та кришку.

За зовнішнім виглядом термоси для їжі схожі на невелику каструлю. Зазвичай їхній об’єм від 0,5 до 2 літрів. Такі термоси мають широку горловину, що дозволяє переносити в них супи та інші страви.

Сучасні моделі термосів для їжі мають кілька контейнерів, що дозволяє переносити різні страви в одній посудині.

Універсальні термоси можуть зберігати температуру як напоїв, так і інших продуктів. Вони щось середнє між термосом для їжі та напоїв. Їхня перевага у великому об’ємі.

Не слід плутати термос з термокружкою. Останні не здатні зберігати тепло так довго, як це може робити термос.

Звертайте увагу на матеріал

Аби термос прослужив вам не один рік, важливо звертати увагу на матеріал корпусу та внутрішньої колби. Корпуси бувають:

Металеві – важкий, міцний та надійний, не боїться ударів і падінь, прослужить довго.

– важкий, міцний та надійний, не боїться ударів і падінь, прослужить довго. Пластикові – легкий, але не дуже міцний. Такий термос не підійде для походів чи поїздок у гори, але стане у пригоді для офісних працівників.

Внутрішня колба може виготовлятися:

Пластиковою – не дуже оптимальний варіант, оскільки пластмаса вбирає запахи і погано відмивається. Крім того, цей матеріал може виділяти шкідливі речовини при контакті з гарячими напоями.

– не дуже оптимальний варіант, оскільки пластмаса вбирає запахи і погано відмивається. Крім того, цей матеріал може виділяти шкідливі речовини при контакті з гарячими напоями. Сталевою – такий термос буде доволі важкий, але з відмінною теплоізоляцією та міцністю.

– такий термос буде доволі важкий, але з відмінною теплоізоляцією та міцністю. Скляною – довго зберігає температуру, легко миється, не вбирає запахи, але боїться ударів і часто б’ється.

Саме внутрішня колба відіграє важливу роль у збереженні тепла, адже вона зберігає напій чи їжу. Найкращий варіант термоса – з металевим корпусом та сталевою внутрішньою колбою.

Кришка

Ще один важливий момент, адже головне для будь-якого термоса — ізоляція. Саме ця характеристика визначає, як довго ємність підтримуватиме температуру.

Ефективність ізоляції визначається матеріалом і конструкцією корпусу, пробки та кришки. Наприклад, гвинтові кришки забезпечують максимальну теплоізоляцію. Крім того, їх часто використовують замість чашки для пиття.

Пробки з клапаном дозволяють вам наливати напої, натискаючи на кришку, тобто не знімаючи її повністю. Хоча це і дуже зручно, але з часом кнопковий механізм засмітиться і перестане працювати.

Якість товару

В магазині перед купівлею термоса звертайте увагу на його зовнішній стан. Товар не повинен мати вм’ятини, сколи, подряпини чи інші дефекти.

Лайфхак. Відкрутіть та понюхайте термос. Якісний товар не буде мати неприємних запахів. Також можна струсити термос – ви не повинні чути сторонні звуки.

Який об’єм обрати

Від цього залежатиме не лише ціна термосу, а і його властивості. Об’єм потрібно вибирати залежно від того, для яких цілей ви плануєте використовувати термос, на який термін необхідно зберегти тепло та для якої кількості людей транспортуватимуться їжа чи напої.

Наприклад, для піших недовгих походів необхідно обирати термос об’ємом 0,75 літра на одну особу. Для звичайних прогулянок (2-3 години) вистачить до 0,5 літра.

Якщо ви збираєтесь у подорож усією родиною, зверніть увагу на моделі об’ємом на 1,5-2,5 літра.

Не варто купувати найбільший термос, якщо він вам дійсно не потрібен. Якщо ви будете наповнювати ємність неповністю, рідина всередині буде холонути швидше. Відповідно, термос не принесе потрібної користі.

Висновки

Під час купівлі термосу звертайте увагу на: