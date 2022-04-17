В стиральной машине или руками: как стирать куртку на синтепоне

Синтепон – достаточно популярный наполнитель для теплых и демисезонных курток. В конце каждого сезона желательно постирать куртку. Как это сделать так, чтобы синтепон не сбился, далее в материале.

Первое что нужно сделать, как только вы решили постирать куртку, прочесть,. что написано у нее на бирке. Это очень важно, так как если вы сделаете все наоборот, рискуете испортить вещи.

Какое средство использовать для стирки куртки на синтепоне

Обычный стиральный порошок не подойдет для таких целей, так как плохо растворяется в воде, забивает поры ткани. Лучше всего выбрать жидкий порошок, который подойдет именно для вашей куртки (по типу ткани, по цвету, с запахом или без и т.д.). В конце стирки можете прополоскать куртку с кондиционером — так она не будет электризоваться и будет иметь приятный аромат.

Проверьте все карманы перед стиркой, зашейте все дырки, зафиксируйте висячую фурнитуру и застирайте сильно грязные участки. При низких температурах рукава, карманы и воротник могут просто не выстираться. Используйте подходящий пятновыводитель или хозяйственное мыло.

Как стирать куртку в стиральной машине

Уберите с куртки все лишнее (мех, броши, ремни), а также застегните молнии. Выверните куртку на синтепоне наизнанку, если есть специальный мешок для стирки, то поместите ее туда. Стирать необходимо на температуре не более 40 градусов и на режиме ручной стирки (деликатном режиме). Также стоит отключить отжим, лучше всего это сделать руками. Чтобы на куртке не осталось пятен, поставьте дополнительный режим полоскания.

Как стирать куртку на синтепоне руками

Для такой стирки лучше всего выбрать большой таз, чтобы куртку можно было максимально расправить. В качестве средства для стирки лучше всего взять жидкое моющее средство.

Разведите мыльную воду, замочите куртку. Хорошо пройдитесь по загрязненным участкам, их можно застирать мягкой щеткой. Достаньте из воды куртку и дайте ей немного стечь, затем слегка отожмите (положите куртку в ванную и аккуратно выдавливайте воду по всему периметру). Прополощите куртку.

Как сушить куртку с утеплителем

Положите ее на горизонтальную поверхность, так, чтобы утеплитель не сбивался вниз. Когда куртка будет уже практически сухая, ее можно повесить на плечики.

Читайте: