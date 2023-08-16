В прошлом году генераторы стали для украинцев настоящими друзьями. Они помогали работать супермаркетам, кафе, магазинам и салонам красоты.

Кроме того, многие владельцы частных домов купили и себе генератор для домашнего использования. Однако имеют эти помощники несколько серьезных минусов — выхлопные газы и сильный шум.

Поскольку работают генераторы на двигателях внутреннего сгорания, то их шум слишком ощутим и дискомфортен.

Как снизить уровень шума генератора, читайте в нашем материале.

Чтобы не мешал: как уменьшить шум от работы генератора

Если вы только собираетесь покупать прибор, то выбирайте бензиновые генераторы. Они не такие громкие, как, например, дизельные.

Однако, если вы уже имеете такой агрегат и он вам конкретно мешает, проблему можно решить! Однако сначала стоит проверить, правильно ли установлен прибор.

Дело в том, что генератор может издавать неприятный шум от вибрации с другими поверхностями или приборами. Чтобы этого избежать, поставьте агрегат на ровную поверхность, а под него положите грубый резиновый коврик. Следите, чтобы прибор находился как можно дальше от стен и других поверхностей.

Также причиной сильного шума может быть выхлопная система. Обычно двигатель генераторов уже укомплектован специальным глушителем. Однако, если уровень шума очень высок, можно заменить его на более усовершенствованный глушитель.

По словам специалистов, правильно подобранный глушитель способен снизить громкость генератора на 49 дБ.

Не стоит заменять глушитель самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам, ведь непрофессиональная замена может закончиться очень плохо для вас!

Еще один способ создать дополнительную внешнюю звукоизоляцию — мешки с песком. Но очень важно, чтобы расстояние от включенного генератора до мешков было не меньше, чем полметра. Укладывайте их вокруг так, чтобы агрегат был виден с 1,5 м.

Также можно использовать дефлекторы звука. Это такие специальные устройства (накладки из пластика), которые используются для инвертирования пути звука. Они помогают менять направление шума. Их нужно установить в противоположном направлении от дома.

А еще можно установить звукоизоляционный короб, который изготавливают из дерева, металла или кирпича с использованием звукоизоляционных панелей или акустического поролона.