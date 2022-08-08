Как хранить головку чеснока

Если у вас есть неочищенная целая головка чеснока, не кладите ее в холодильник — она начнет прорастать в течение нескольких дней. Просто храните в прохладном (от 60 до 65 градусов) слабо освещенном месте с циркуляцией воздуха. Не стоит класть чеснок в герметичный контейнер, иначе он начнет гнить. Полиэтиленовые пакеты тоже не годятся – они задерживают влагу, что ускоряет гниение чеснока. Вместо этого воспользуйтесь сетчатыми пакетами или бумажными обертками. При правильном хранении целая головка чеснока может храниться до шести месяцев.