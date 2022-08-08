Чеснок – продукт, который есть почти в каждом кухонной кладовой. Этот острый пикантный ингредиент придает вкус любому блюду – как мясу, так и гарнирам. Кроме того, сложно найти человека, который отказался бы от кусочка хлеба с чесночным сыром. А из лишних зубчиков всегда можно приготовить универсальную приправу – чесночный айоли.
Учитывая, как часто его используют, следует знать, как правильно хранить чеснок.
Как хранить головку чеснока
Если у вас есть неочищенная целая головка чеснока, не кладите ее в холодильник — она начнет прорастать в течение нескольких дней. Просто храните в прохладном (от 60 до 65 градусов) слабо освещенном месте с циркуляцией воздуха. Не стоит класть чеснок в герметичный контейнер, иначе он начнет гнить. Полиэтиленовые пакеты тоже не годятся – они задерживают влагу, что ускоряет гниение чеснока. Вместо этого воспользуйтесь сетчатыми пакетами или бумажными обертками. При правильном хранении целая головка чеснока может храниться до шести месяцев.
Как хранить неочищенные зубчики чеснока
Как только вы разобьете головку чеснока, срок ее хранения начинает уменьшаться. Неочищенные отдельные зубчики чеснока могут храниться две-три недели в зависимости от того, насколько свежим был чеснок, когда вы его покупали. Сохраняют неочищенные зубчики чеснока так же, как и неочищенную головку.
Как хранить очищенные зубчики чеснока
Очищенные отдельные зубчики чеснока следует использовать как можно быстрее или хранить в холодильнике примерно неделю или менее. Положите их в герметичный контейнер для хранения продуктов, чтобы избежать запаха чеснока в холодильнике! Вы также можете сделать то же самое с дополнительно измельченным чесноком.