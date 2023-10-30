Понять, что ваша кошка беременна, не так уж и просто. Визуально это станет заметно лишь где-то на 21-25 день. В целом цикл вынашивания у кошек в среднем длится 63-65 дней, в случае сиамской породы даже меньше — до 57 дней.

Определить, беременна кошка или нет, на 100% может только ветеринарный врач. Однако есть ряд признаков, на которые могут обратить внимание и хозяева. Факты ICTV собрали несколько советов, которые помогут определить, ждет ли ваша кошка котят, или она просто любит поесть.

Какие бывают признаки беременности у кошки

Интенсивность проявления этих признаков может отличаться в зависимости от этапа беременности животного. Что же может свидетельствовать о том, что в вашем доме скоро появятся котята?

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Задержка полового цикла

Если кошка регулярно “гуляла” и вдруг прекратила, вполне возможно, что она забеременела.

Сонливость и увеличение продолжительности сна, уменьшение активности

Обратите внимание, если ваша любимица стала больше спать, меньше играть в подвижные игры и медленнее ходить.

Изменения в аппетите, весе и перемены в настроении

Вначале беременности кошка может отказываться от еды, потом наоборот есть даже больше. В это время важно подобрать сбалансированный корм, который поможет ей восполнять недостаток энергии и калорий.

Во время беременности кошка может заметно набрать вес. В частности, живот к 5-6 неделе станет ощутимо больше, увеличатся и молочные железы, из которых может выделяться секрет. Впрочем, это может свидетельствовать и о ложной беременности. В любом случае посетите с животным ветеринара.

Также даже ласковое животное может стать агрессивным во время беременности, а независимое и отстраненное — начать проситься на руки. Это связано с перестройкой организма и гормонами. Как только кошка родит и выкормит котят, она станет такой, как была.

Тошнота

Все, как у людей. У животных тоже бывает токсикоз, обычно утренний. Если кошка рвет чаще и это длится более 2-3 дней — это серьезный повод обратиться к врачу.

Увеличение живота

Изменения будут заметны даже на глаз, но только при условии, что ваша кошка вынашивает пять и более котят. Главное — не пытаться пальпировать живот животного самостоятельно. Неопытные в этом вопросе хозяева могут травмировать и малышей, и их маму.

“Гнездование”

Его можно назвать последним этапом. Если вы заметили, что кошка ищет укромное место, где ее никто не увидит, то уже совсем скоро у нее появятся котята. За 3-4 дня до родов температура тела у животного снизится до 37 градусов. В это время можно заметить, как двигается живот кошки.

Если у вас есть подозрения, что ваша любимица скоро станет мамой, стоит убедиться в этом в ветеринарной клинике. Там не только есть все методы для точного определения, но и можно получить советы по уходу за животным. Так этот период она перенесет с максимальным комфортом.