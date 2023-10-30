Зрозуміти, що ваша кішка вагітна, не так вже й просто. Візуально це стане помітно лише десь на 21-25 день. Загалом цикл виношування у кішок в середньому триває 63-65 днів, у випадку сіамської породи навіть менше – до 57 днів.

Визначити, вагітна кішка чи ні, на 100% може лише ветеринарний лікар. Проте є низка ознак, на які можуть звернути увагу і господарі. Факти ICTV зібрали кілька порад, що допоможуть визначити, чекає ваша киця на кошенят, чи вона просто любить попоїсти.

Які бувають ознаки вагітності у кішки

Інтенсивніть прояву цих ознак може відрізнятися залежно від етапу вагітності тварини. Що ж може свідчити про те, що у вашому домі скоро занявчать кошенята?

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Затримка статевого циклу

Якщо кішка регулярно “гуляла” і раптом припинила, цілком можливо, що вона завагітніла.

Сонливість та збільшення тривалості сну, зменшення активності

Зверніть увагу, якщо ваша улюблениця стала більше спати, менше грати в рухливі ігри та повільніше ходити.

Зміни в апетиті, вазі і настрої

На початку вагітності кішка може відмовлятися від їжі, потім навпаки їсти навіть більше. У цей час важливо підібрати збалансований корм, що допоможе їй заповнювати нестачу енергії та калорій.

Під час вагітності киця може помітно набрати вагу. Зокрема, живіт до 5-6 тижня стане відчутно більшим, збільшаться й молочні залози, з яких може виділятися секрет. Втім, це може свідчити і про хибну вагітність. У будь-якому разі відвідайте з твариною ветеринара.

Також навіть лагідна тварина може стати агресивною під час вагітності, а незалежна та відсторонена – почати проситися на руки. Це повʼязано з перебудовою організму та гормонами. Щойно киця народить та вигодує кошенят, вона стане такою, як була.

Нудота

Все, як у людей. У тварин теж буває токсикоз, зазвичай ранковий. Якщо кішка блює частіше і це триває понад 2-3 дні – це серйозний привід звернутися до лікаря.

Збільшення живота

Зміни будуть помітні навіть на око, але лише за умови, що ваша киця виношує пʼять та більше кошенят. Головне – не намагатися пальпувати живіт тварини самостійно. Недосвідчені в цьому питанні господарі можуть травмувати і малюків, і їхню маму.

“Гніздування”

Його можна назвати останнім етапом. Якшо ви помітили, що кішка шукає затишне місце, де її ніхто не побачить, то вже зовсім скоро в неї зʼявляться кошенята. За 3-4 дні до пологів температура тіла в тварини знизиться до 37 градусів. У цей час можна помітити, як рухається живіт кішки.

Якщо у вас є підозри, що ваша улюблениця скоро стане мамою, варто пересвідчитися у цьому у ветеринарній клініці. Там не лише є всі методи для точного визначення, а й можна отримати поради щодо догляду за твариною. Так цей період вона перенесе з макисмальним кофмортом.