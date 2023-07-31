Загрузочные флешки чаще всего используют для установки Windows на компьютер. Для создания такого носителя вам необходимо записать образ операционной системы на USB-устройство, объем которого превышает 4 ГБ. Как сделать загрузочную флешку с Windows – читайте в материале.

Как сделать загрузочную флешку с Windows и что для этого нужно

Для того, чтобы записать Windows в автоматическом режиме, компания Microsoft имеет собственную утилиту. Она называется Media Creation Tool (MCT). Помимо флешки вам нужно будет установить хороший интернет. Если его не будет, появятся проблемы при записи или установке системы. Для скачивания зайдите на официальную страницу Microsoft.

Как сделать загрузочную флешку с Windows 11: пошаговая инструкция