Диспетчер задач на Windows 11 можно быстро открыть, закрепить его на панели задач или создать для него ярлык на рабочем столе. Как открыть диспетчер задач в Windows 11 – читайте в материале.

Для чего нужен диспетчер задач в Windows 11

Этот инструмент считается довольно полезным, ведь с помощью него можно отслеживать использование системных ресурсов. Например:

ЦП;

память

диск;

пропускную способность для работающих приложений, фоновых процессов и процессов самой системы.

Кроме этого его используют для быстрого завершения приложений, которые не отвечают или не могут быть закрыты обычным способом.

Как открыть диспетчер задач в Windows 11: инструкция для самого простого способа

Кликните правой кнопкой мыши панель задач. Там выберете Диспетчер задач (он будет в меню). После этого диспетчер появится на рабочем столе.

Как открыть диспетчер задач в Windows 11 из меню Пуск

Бывают ситуации, когда обновляют до Windows 11, и удивляются, что в меню панели задач больше нет такой опции. Для того чтобы вернуть диспетчер, просто кликните правой кнопкой мыши логотип Windows (меню Пуск) или нажмите сочетание клавиш Win X и выберите Диспетчер задач из списка параметров. Кроме этого, открыть диспетчер можно с помощью комбинации клавиш CTRL SHIFT ESC.

Как закрепить диспетчер задач на панели задач в Windows 11: пошаговая инструкция

Чтобы получить быстрый доступ к диспетчеру задач, его можно закрепить на панели задач. Для этого воспользуйтесь инструкцией:

Нажмите кнопку Поиск рядом с меню Пуск на панели задач. После этого введите Диспетчер задач. Затем вы можете открыть его или выбрать опцию в правой части панели поиска Закрепить на панели задач.