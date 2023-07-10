Диспетчер задач на Windows 11 можно быстро открыть, закрепить его на панели задач или создать для него ярлык на рабочем столе. Как открыть диспетчер задач в Windows 11 – читайте в материале.
Для чего нужен диспетчер задач в Windows 11
Этот инструмент считается довольно полезным, ведь с помощью него можно отслеживать использование системных ресурсов. Например:
- ЦП;
- память
- диск;
- пропускную способность для работающих приложений, фоновых процессов и процессов самой системы.
Кроме этого его используют для быстрого завершения приложений, которые не отвечают или не могут быть закрыты обычным способом.
Как открыть диспетчер задач в Windows 11: инструкция для самого простого способа
- Кликните правой кнопкой мыши панель задач.
- Там выберете Диспетчер задач (он будет в меню).
- После этого диспетчер появится на рабочем столе.
Как открыть диспетчер задач в Windows 11 из меню Пуск
Бывают ситуации, когда обновляют до Windows 11, и удивляются, что в меню панели задач больше нет такой опции. Для того чтобы вернуть диспетчер, просто кликните правой кнопкой мыши логотип Windows (меню Пуск) или нажмите сочетание клавиш Win X и выберите Диспетчер задач из списка параметров. Кроме этого, открыть диспетчер можно с помощью комбинации клавиш CTRL SHIFT ESC.
Как закрепить диспетчер задач на панели задач в Windows 11: пошаговая инструкция
Чтобы получить быстрый доступ к диспетчеру задач, его можно закрепить на панели задач. Для этого воспользуйтесь инструкцией:
- Нажмите кнопку Поиск рядом с меню Пуск на панели задач.
- После этого введите Диспетчер задач.
- Затем вы можете открыть его или выбрать опцию в правой части панели поиска Закрепить на панели задач.