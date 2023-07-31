Завантажувальні флешки найчастіше використовують для встановлення Windows на комп’ютер. Для створення такого носія вам необхідно записати образ операційної системи на USB-пристрій, об’єм якого перевищує 4 ГБ. Як зробити завантажувальну флешку з Windows – читайте в матеріалі.

Як зробити завантажувальну флешку з Windows і що для цього потрібно

Для того, щоб записати Windows в автоматичному режимі, компанія Microsoft має власну утиліту. Вона називається Media Creation Tool (MCT). Крім флешки, вам потрібно буде встановити хороший інтернет. Якщо його не буде, виникатимуть проблеми під час запису або встановлення системи. Для завантаження зайдіть на офіційну сторінку Microsoft.

Як зробити завантажувальну флешку з Windows 11: покрокова інструкція