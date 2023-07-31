Завантажувальні флешки найчастіше використовують для встановлення Windows на комп’ютер. Для створення такого носія вам необхідно записати образ операційної системи на USB-пристрій, об’єм якого перевищує 4 ГБ. Як зробити завантажувальну флешку з Windows – читайте в матеріалі.
Як зробити завантажувальну флешку з Windows і що для цього потрібно
Для того, щоб записати Windows в автоматичному режимі, компанія Microsoft має власну утиліту. Вона називається Media Creation Tool (MCT). Крім флешки, вам потрібно буде встановити хороший інтернет. Якщо його не буде, виникатимуть проблеми під час запису або встановлення системи. Для завантаження зайдіть на офіційну сторінку Microsoft.
Як зробити завантажувальну флешку з Windows 11: покрокова інструкція
- Після запуску Media Creation Tool ви побачите екран з ліцензійною угодою.
- Натисніть кнопку Прийняти. Після цього виберіть мову та версію системи.
- Далі виберіть носій, на який буде записаний образ Windows 11.
- Для цього виберіть перший варіант (USB-пристрій флешпам’ять).
- Далі виберіть літеру диска, до якого підключено флешку (вона має бути порожня, адже з неї після цього все зітреться).
- Після завантаження ви побачите на екрані напис USB-пристрій флешпам’яті готовий.