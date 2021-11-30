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Лучшие рецепты мясных блюд на Новый год 2022: чем задобрить Водяного Тигра

30 ноября 2021, 10:33
Александра Лоскот редактор раздела Lifestyle
Лучшие рецепты мясных блюд на Новый год 2022: чем задобрить Водяного Тигра

Новый год невозможно представить без пышного застолья. Мясные угощения традиционно занимают почетное место на праздничном столе. Мы подготовили самые оригинальные рецепты блюд из мяса, чтобы вы смогли удивить и порадовать своих близких.

В новогоднюю ночь важно угодить главному символу 2022 года – Водяному Тигру. Этот зверь любит великолепие во всем, поэтому все приготовленные блюда должны быть изысканными. Несмотря на эффектный вид, салаты и закуски выбирайте простые в приготовлении и вкусные — экзотические блюда могут разозлить царя всех зверей.

Запеченная свинина с сухофруктами и душистой медовой корочкой

Фото: Unsplash

Пряные нотки чернослива, сладковатый привкус меда и пикантный вкус мяса непременно поразят ваши вкусовые рецепторы!

Ингредиенты:

  • свинина, корейка или вырезка – 900 г;
  • курага — 75 г;
  • сушеный инжир — 75 г;
  • соль, перец – по 1 ч. л.

Для приготовления глазури:

  • красное сухое вино — 150 мл;
  • мед — 70 г, или 2 ст. л;
  • масло подсолнечное или оливковое — 2 ст. л;
  • украсить готовое блюдо можно 2-3 листьями салата или лавровыми листьями;
  • для приготовления также понадобится кулинарная нить.

Способ приготовления

Тщательно промытые сухофрукты (курагу, чернослив, инжир) поместите в одну емкость и залейте на 10 минут кипятком — 500-600 мл, а затем просушите.

Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте глазурь. Для этого тщательно перемешайте в сосуде вино, растительное масло и мед до однородной смеси. Промойте мясо и высушите бумажными полотенцами. Сделайте на куске 5-6 глубоких надрезов (приблизительно по 3-4 см) и натрите мясо со всех сторон солью, перцем или другими приправами на ваш вкус. В надрезы поместите сухофрукты.

Обвяжите кусок мяса со всех сторон кулинарной нитью, а затем поместите его в форму для запекания.

Со всех сторон блюда тщательно намажте глазурь и поместите мясо в духовку выпекаться.

Каждые 30 минут во время выпекания подливайте винно-медовую смесь в форму и наносите глазурь на кусок.

После выпечки дайте мясу остыть и украсьте на собственное усмотрение.

Индейка под медово-горчичным соусом

Фото: Pixabay

От такого нежного сочетания вкусов ваши близкие точно будут в восторге!

Ингредиенты:

  • индейка — 1 кг;
  • апельсин — 1 шт.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • соль, перец, зерновая горчица, порошок из чеснока, пряности на ваш вкус;
  • бальзамический соус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовьте маринад: смешайте апельсиновый сок, мед, пряности, крахмал и бальзамический соус. Оставьте мясо мариноваться в этом соусе на сутки.

Затем обжарьте куски мяса со всех сторон на сильном огне, потом добавьте сливочное масло, воду и тушите до полной готовности.

Куриный шашлык

Фото: Pixabay

Это блюдо невероятно легкое в приготовлении, но непременно поразит всех своим изысканным вкусом!

Ингредиенты:

  • филе куриное — 500 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • соус терияки;
  • чеснок — 3-4 зубчика.

Способ приготовления

Смешайте сок лимона, соус и чеснок. Поместите в смесь куски филе и оставьте мариноваться.

Далее обжарьте будущий шашлык до корочки и поместите куски в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут. После выпечки можно нанизать мясо на деревянные шпажки и подавать на стол.

Свиные ребрышки с карри

Фото: Pexels

Ингредиенты:

  • свиные ребра — 1 кг;
  • соевый соус — 5 ст. л.;
  • горчица дижонская — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 2 ч. л.;
  • карри и тимьян — по 1 ч. л.
  • перец, соль — по 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Ребрышки разделите и поместите в пакет с маринадом из соуса и пряностей. Положите ребрышки в маринаде на час в холодильник, а после запекайте в духовке, разогретой до 160 градусов, на протяжении часа.

Далее разрежьте пакет и запекайте мясо еще 10-15 минут при 200 градусах.

Тушеная говядина

Фото: Pexels

Ингредиенты:

  • филе говядины — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • масло растительное — 60 мл.;
  • морковь — 1 шт.;
  • вода — 350 мл;
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления

Тщательно промойте мясо и разрежьте на кусочки поперек волокон. Нарежьте лук кубиками, а морковь – большими кусками.

Разогрейте масло на сковороде и жарьте мясо 10 минут. Добавьте в сковороду лук, морковь и зелень и обжарьте смесь еще семь минут.

Налейте в сковороду воду, накройте блюдо крышкой и тушите на слабом огне два часа.

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Теги
Кулінарні рецепти , Новый год , Рецепти
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