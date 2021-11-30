Новый год невозможно представить без пышного застолья. Мясные угощения традиционно занимают почетное место на праздничном столе. Мы подготовили самые оригинальные рецепты блюд из мяса, чтобы вы смогли удивить и порадовать своих близких.
В новогоднюю ночь важно угодить главному символу 2022 года – Водяному Тигру. Этот зверь любит великолепие во всем, поэтому все приготовленные блюда должны быть изысканными. Несмотря на эффектный вид, салаты и закуски выбирайте простые в приготовлении и вкусные — экзотические блюда могут разозлить царя всех зверей.
Запеченная свинина с сухофруктами и душистой медовой корочкой
Пряные нотки чернослива, сладковатый привкус меда и пикантный вкус мяса непременно поразят ваши вкусовые рецепторы!
Ингредиенты:
- свинина, корейка или вырезка – 900 г;
- курага — 75 г;
- сушеный инжир — 75 г;
- соль, перец – по 1 ч. л.
Для приготовления глазури:
- красное сухое вино — 150 мл;
- мед — 70 г, или 2 ст. л;
- масло подсолнечное или оливковое — 2 ст. л;
- украсить готовое блюдо можно 2-3 листьями салата или лавровыми листьями;
- для приготовления также понадобится кулинарная нить.
Способ приготовления
Тщательно промытые сухофрукты (курагу, чернослив, инжир) поместите в одну емкость и залейте на 10 минут кипятком — 500-600 мл, а затем просушите.
Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте глазурь. Для этого тщательно перемешайте в сосуде вино, растительное масло и мед до однородной смеси. Промойте мясо и высушите бумажными полотенцами. Сделайте на куске 5-6 глубоких надрезов (приблизительно по 3-4 см) и натрите мясо со всех сторон солью, перцем или другими приправами на ваш вкус. В надрезы поместите сухофрукты.
Обвяжите кусок мяса со всех сторон кулинарной нитью, а затем поместите его в форму для запекания.
Со всех сторон блюда тщательно намажте глазурь и поместите мясо в духовку выпекаться.
Каждые 30 минут во время выпекания подливайте винно-медовую смесь в форму и наносите глазурь на кусок.
После выпечки дайте мясу остыть и украсьте на собственное усмотрение.
Индейка под медово-горчичным соусом
От такого нежного сочетания вкусов ваши близкие точно будут в восторге!
Ингредиенты:
- индейка — 1 кг;
- апельсин — 1 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- соль, перец, зерновая горчица, порошок из чеснока, пряности на ваш вкус;
- бальзамический соус — 2 ст. л.
Способ приготовления
Приготовьте маринад: смешайте апельсиновый сок, мед, пряности, крахмал и бальзамический соус. Оставьте мясо мариноваться в этом соусе на сутки.
Затем обжарьте куски мяса со всех сторон на сильном огне, потом добавьте сливочное масло, воду и тушите до полной готовности.
Куриный шашлык
Это блюдо невероятно легкое в приготовлении, но непременно поразит всех своим изысканным вкусом!
Ингредиенты:
- филе куриное — 500 г;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- соус терияки;
- чеснок — 3-4 зубчика.
Способ приготовления
Смешайте сок лимона, соус и чеснок. Поместите в смесь куски филе и оставьте мариноваться.
Далее обжарьте будущий шашлык до корочки и поместите куски в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут. После выпечки можно нанизать мясо на деревянные шпажки и подавать на стол.
Свиные ребрышки с карри
Ингредиенты:
- свиные ребра — 1 кг;
- соевый соус — 5 ст. л.;
- горчица дижонская — 2 ст. л.;
- томатная паста — 2 ч. л.;
- карри и тимьян — по 1 ч. л.
- перец, соль — по 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Ребрышки разделите и поместите в пакет с маринадом из соуса и пряностей. Положите ребрышки в маринаде на час в холодильник, а после запекайте в духовке, разогретой до 160 градусов, на протяжении часа.
Далее разрежьте пакет и запекайте мясо еще 10-15 минут при 200 градусах.
Тушеная говядина
Ингредиенты:
- филе говядины — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло растительное — 60 мл.;
- морковь — 1 шт.;
- вода — 350 мл;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Способ приготовления
Тщательно промойте мясо и разрежьте на кусочки поперек волокон. Нарежьте лук кубиками, а морковь – большими кусками.
Разогрейте масло на сковороде и жарьте мясо 10 минут. Добавьте в сковороду лук, морковь и зелень и обжарьте смесь еще семь минут.
Налейте в сковороду воду, накройте блюдо крышкой и тушите на слабом огне два часа.