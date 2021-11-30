Новый год невозможно представить без пышного застолья. Мясные угощения традиционно занимают почетное место на праздничном столе. Мы подготовили самые оригинальные рецепты блюд из мяса, чтобы вы смогли удивить и порадовать своих близких.

В новогоднюю ночь важно угодить главному символу 2022 года – Водяному Тигру. Этот зверь любит великолепие во всем, поэтому все приготовленные блюда должны быть изысканными. Несмотря на эффектный вид, салаты и закуски выбирайте простые в приготовлении и вкусные — экзотические блюда могут разозлить царя всех зверей.

Запеченная свинина с сухофруктами и душистой медовой корочкой

Пряные нотки чернослива, сладковатый привкус меда и пикантный вкус мяса непременно поразят ваши вкусовые рецепторы!

Ингредиенты:

свинина, корейка или вырезка – 900 г;

курага — 75 г;

сушеный инжир — 75 г;

соль, перец – по 1 ч. л.

Для приготовления глазури:

красное сухое вино — 150 мл;

мед — 70 г, или 2 ст. л;

масло подсолнечное или оливковое — 2 ст. л;

украсить готовое блюдо можно 2-3 листьями салата или лавровыми листьями;

для приготовления также понадобится кулинарная нить.

Способ приготовления

Тщательно промытые сухофрукты (курагу, чернослив, инжир) поместите в одну емкость и залейте на 10 минут кипятком — 500-600 мл, а затем просушите.

Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте глазурь. Для этого тщательно перемешайте в сосуде вино, растительное масло и мед до однородной смеси. Промойте мясо и высушите бумажными полотенцами. Сделайте на куске 5-6 глубоких надрезов (приблизительно по 3-4 см) и натрите мясо со всех сторон солью, перцем или другими приправами на ваш вкус. В надрезы поместите сухофрукты.

Обвяжите кусок мяса со всех сторон кулинарной нитью, а затем поместите его в форму для запекания.

Со всех сторон блюда тщательно намажте глазурь и поместите мясо в духовку выпекаться.

Каждые 30 минут во время выпекания подливайте винно-медовую смесь в форму и наносите глазурь на кусок.

После выпечки дайте мясу остыть и украсьте на собственное усмотрение.

Индейка под медово-горчичным соусом

От такого нежного сочетания вкусов ваши близкие точно будут в восторге!

Ингредиенты:

индейка — 1 кг;

апельсин — 1 шт.;

мед — 1 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.;

соль, перец, зерновая горчица, порошок из чеснока, пряности на ваш вкус;

бальзамический соус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовьте маринад: смешайте апельсиновый сок, мед, пряности, крахмал и бальзамический соус. Оставьте мясо мариноваться в этом соусе на сутки.

Затем обжарьте куски мяса со всех сторон на сильном огне, потом добавьте сливочное масло, воду и тушите до полной готовности.

Куриный шашлык

Это блюдо невероятно легкое в приготовлении, но непременно поразит всех своим изысканным вкусом!

Ингредиенты:

филе куриное — 500 г;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соус терияки;

чеснок — 3-4 зубчика.

Способ приготовления

Смешайте сок лимона, соус и чеснок. Поместите в смесь куски филе и оставьте мариноваться.

Далее обжарьте будущий шашлык до корочки и поместите куски в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут. После выпечки можно нанизать мясо на деревянные шпажки и подавать на стол.

Свиные ребрышки с карри

Ингредиенты:

свиные ребра — 1 кг;

соевый соус — 5 ст. л.;

горчица дижонская — 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ч. л.;

карри и тимьян — по 1 ч. л.

перец, соль — по 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Ребрышки разделите и поместите в пакет с маринадом из соуса и пряностей. Положите ребрышки в маринаде на час в холодильник, а после запекайте в духовке, разогретой до 160 градусов, на протяжении часа.

Далее разрежьте пакет и запекайте мясо еще 10-15 минут при 200 градусах.

Тушеная говядина

Ингредиенты:

филе говядины — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — 60 мл.;

морковь — 1 шт.;

вода — 350 мл;

соль, перец, зелень по вкусу.

Способ приготовления

Тщательно промойте мясо и разрежьте на кусочки поперек волокон. Нарежьте лук кубиками, а морковь – большими кусками.

Разогрейте масло на сковороде и жарьте мясо 10 минут. Добавьте в сковороду лук, морковь и зелень и обжарьте смесь еще семь минут.

Налейте в сковороду воду, накройте блюдо крышкой и тушите на слабом огне два часа.