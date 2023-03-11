Снятие наклейки со стеклянной поверхности может стать настоящим испытанием. Моющее средство не всегда спасает ситуацию, и на банке или же на стекле автомобиля остается клеевая основа.
Как бесследно отклеить наклейку от любой стеклянной поверхности, рассказывают Факты ICTV.
Фен
Любые наклейки можно снять с помощью горячего воздуха. В этом случае отличным вариантом будет обычный фен.
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- Включите фен на максимальную температуру и направьте поток воздуха на маркировку.
- Держите так устройство в течение 30-40 мин, а затем снимите наклейку.
Спирт
- Нанесите спиртовой раствор на ватный диск или тканевую салфетку. После этого приложите к наклейке и через 10 мин попробуйте снять ее.
Раствор пищевой соды и масла
Пищевая сода в сочетании с маслом — неплохая комбинация для удаления остатков наклейки. Этот рецепт особенно подойдет для владельцев автомобиля.
- Смешайте пищевую соду с маслом в равных пропорциях до пастообразной консистенции.
- Нанесите пасту на 30-40 мин.
- Используйте влажную тряпку и протрите стекло.
Замораживание
Доступным и не менее эффективным способом является обычный лед.
- Удерживайте кубик льда на маркировке. Это позволит клею замерзнуть, и вы сможете бесследно снять наклейку.
Масло
Действенным вариантом является любое масло.
- Смочите ватный диск и протрите загрязненный участок.
- Оставьте на 30 мин, а затем снимите маркировку.
- Обязательно промойте обработанный участок моющим средством.
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