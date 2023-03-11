Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как бесследно снять наклейку со стекла — 5 советов

11 марта 2023, 12:30
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Як відклеїти наклейку від скла

Снятие наклейки со стеклянной поверхности может стать настоящим испытанием. Моющее средство не всегда спасает ситуацию, и на банке или же на стекле автомобиля остается клеевая основа.

Как бесследно отклеить наклейку от любой стеклянной поверхности, рассказывают Факты ICTV.

Фен

Любые наклейки можно снять с помощью горячего воздуха. В этом случае отличным вариантом будет обычный фен.

Сейчас смотрят
  • Включите фен на максимальную температуру и направьте поток воздуха на маркировку.
  • Держите так устройство в течение 30-40 мин, а затем снимите наклейку.

Спирт

  • Нанесите спиртовой раствор на ватный диск или тканевую салфетку. После этого приложите к наклейке и через 10 мин попробуйте снять ее.

Раствор пищевой соды и масла

Пищевая сода в сочетании с маслом — неплохая комбинация для удаления остатков наклейки. Этот рецепт особенно подойдет для владельцев автомобиля.

  • Смешайте пищевую соду с маслом в равных пропорциях до пастообразной консистенции.
  • Нанесите пасту на 30-40 мин.
  • Используйте влажную тряпку и протрите стекло.

Замораживание

Доступным и не менее эффективным способом является обычный лед.

  • Удерживайте кубик льда на маркировке. Это позволит клею замерзнуть, и вы сможете бесследно снять наклейку.

Масло

Действенным вариантом является любое масло.

  • Смочите ватный диск и протрите загрязненный участок.
  • Оставьте на 30 мин, а затем снимите маркировку.
  • Обязательно промойте обработанный участок моющим средством.
Читайте также:
Як зняти наліпку з посудуКак бесследно снять маркировку с посуды: топ-5 способов

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь