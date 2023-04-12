Запах гари быстро въедается в мебель, стены и в пол. Поэтому его сложно вывести из дома или квартиры.
Чем быстрее вы начнете выводить запах гари, тем больше шансов спасти вещи и мебель.
Как убрать запах гари в квартире – рассказывают Факты ICTV.
Как убрать запах гари в квартире: народные средства
Прежде всего устраните источник неприятного запаха. Желательно сразу выбросить предмет, из-за которого появился дым, на помойку или вынести временно на улицу.
Обеспечьте циркуляцию воздуха
Откройте окна и двери в комнате. В помещении появится сквозняк, который поможет вывести гарь. Также дополнительно можно воспользоваться вентилятором.
Увлажните воздух
- повесьте влажные тряпки или полотенца в комнате, где было возгорание;
- откройте кран с горячей водой, ведь она быстрее испаряется, чем холодная;
- включите увлажнитель воздуха.
Уксусный раствор
- Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1.
- Поставьте раствор на огонь и доведите до кипения.
- После того как раствор закипит, оставьте его еще на час на маленьком огне.
Соль
- Смешайте 10 столовых ложек соли с 1 литром теплой воды.
- Оставьте раствор на 5-10 часов в комнате, где было возгорание.
Мята
- Кастрюлю с водой поставьте на медленный огонь.
- Добавьте мяту и кипятите средство 1-1,5 часа.
- Вытащите мяту, разложите на тарелки.
- Разместите тарелки по квартире или дому.
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