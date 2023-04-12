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Как убрать запах гари в квартире: народные средства и советы

12 апреля 2023, 18:33
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
як прибрати запах гарі в квартирі
Источник: Unsplash

Запах гари быстро въедается в мебель, стены и в пол. Поэтому его сложно вывести из дома или квартиры.

Чем быстрее вы начнете выводить запах гари, тем больше шансов спасти вещи и мебель.

Как убрать запах гари в квартире – рассказывают Факты ICTV.

Как убрать запах гари в квартире: народные средства

Прежде всего устраните источник неприятного запаха. Желательно сразу выбросить предмет, из-за которого появился дым, на помойку или вынести временно на улицу.

Обеспечьте циркуляцию воздуха

Откройте окна и двери в комнате. В помещении появится сквозняк, который поможет вывести гарь. Также дополнительно можно воспользоваться вентилятором.

Увлажните воздух

  • повесьте влажные тряпки или полотенца в комнате, где было возгорание;
  • откройте кран с горячей водой, ведь она быстрее испаряется, чем холодная;
  • включите увлажнитель воздуха.

Уксусный раствор

  1. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1.
  2. Поставьте раствор на огонь и доведите до кипения.
  3. После того как раствор закипит, оставьте его еще на час на маленьком огне.

Соль

  1. Смешайте 10 столовых ложек соли с 1 литром теплой воды.
  2. Оставьте раствор на 5-10 часов в комнате, где было возгорание.

Мята

  1. Кастрюлю с водой поставьте на медленный огонь.
  2. Добавьте мяту и кипятите средство 1-1,5 часа.
  3. Вытащите мяту, разложите на тарелки.
  4. Разместите тарелки по квартире или дому.
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