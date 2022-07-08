Как приготовить бисквитный рулет за пять минут — рецепт

8 июля 2022, 20:03 Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Приготовление вкусного домашнего бисквитного рулета не займет много времени, зато доставит удовольствие всей семье. Как приготовить бисквитный рулет за пять минут — читайте в нашем материале. Рецепт бисквитного рулета Ингредиенты: Сейчас смотрят сахарная пудра — 250 гр;

мука -250 гр;

яйца — четыре шт;

соль по вкусу;

сода — ½ ч. л. Способ приготовления: Смешайте яйца, муку, соль, сахарную пудру и соду, погашенную уксусом. Перемешайте все до однородности. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте в нее форму для бисквита, смазанную кусочком масла; Вылейте тесто в нагретую форму. Выпекайте бисквит пять минут. Вытащите корж из духовки. Смажьте его вареньем или джемом и сверните в рулет. По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой. Приятного аппетита! Читайте также: Что приготовить из какао за пять минут: три рецепта

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