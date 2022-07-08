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Как приготовить бисквитный рулет за пять минут — рецепт

8 июля 2022, 20:03
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить бисквитный рулет за пять минут — рецепт
Источник: Depositphotos

Приготовление вкусного домашнего бисквитного рулета не займет много времени, зато доставит удовольствие всей семье.

Как приготовить бисквитный рулет за пять минут — читайте в нашем материале.

Рецепт бисквитного рулета

Ингредиенты:

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  • сахарная пудра — 250 гр;
  • мука  -250 гр;
  • яйца — четыре шт;
  • соль по вкусу;
  • сода — ½ ч. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйца, муку, соль, сахарную пудру и соду, погашенную уксусом.
  2. Перемешайте все до однородности.
  3. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте в нее форму для бисквита, смазанную кусочком масла;
  4. Вылейте тесто в нагретую форму.
  5. Выпекайте бисквит пять минут.
  6. Вытащите корж из духовки.
  7. Смажьте его вареньем или джемом и сверните в рулет.
  8. По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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