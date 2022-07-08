Как приготовить бисквитный рулет за пять минут — рецепт

Приготовление вкусного домашнего бисквитного рулета не займет много времени, зато доставит удовольствие всей семье.
Как приготовить бисквитный рулет за пять минут — читайте в нашем материале.
Рецепт бисквитного рулета
Ингредиенты:
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- сахарная пудра — 250 гр;
- мука -250 гр;
- яйца — четыре шт;
- соль по вкусу;
- сода — ½ ч. л.
Способ приготовления:
- Смешайте яйца, муку, соль, сахарную пудру и соду, погашенную уксусом.
- Перемешайте все до однородности.
- Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте в нее форму для бисквита, смазанную кусочком масла;
- Вылейте тесто в нагретую форму.
- Выпекайте бисквит пять минут.
- Вытащите корж из духовки.
- Смажьте его вареньем или джемом и сверните в рулет.
- По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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