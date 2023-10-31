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Немного волшебства и клеевой пистолет: как сделать новогоднего гнома

31 октября 2023, 16:35
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Гноми
Источник: Pexels

Время перед зимними праздниками — прекрасная возможность для совместного творчества с детьми. Можно вместе сделать фигурку новогоднего гнома, который украсит ваш дом и придаст ему сказочную атмосферу.

Эти волшебные создания — популярные персонажи, пришедшие к нам из скандинавских традиций празднования Рождества. Их называют томте и считают, что маленькие бородачи охраняют дом от невзгод и приносят счастье. Предлагаем вместе с Фактами ICTV узнать, как сделать новогоднего гнома.

Как сделать гнома на Рождество и Новый год

В интернете есть немало инструкций для создания волшебных персонажей. Можно ограничиться простым вариантом вроде колпачка, из которого будут торчать борода и нос, а можно подойти к делу серьезно и сделать фигурку в полный рост.

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Довольно просто сделать гнома из пары махровых носков, пряжи и пуговиц. Бородач получится мягеньким и очень милым. К тому же вам даже не придется заниматься шитьем.

Для создания забавного новогоднего персонажа вам понадобится:

  • Два пушистых носка
  • Один обычный старый носок
  • Сменная насадка для швабры типа моп, однако подойдет и толстая пряжа или нитки
  • Мягкая набивка для игрушек, например, синтепон из старой подушки или что-то из подручных материалов
  • Пуговицы
  • Клеевой пистолет
  • Небольшой шарик для носа
  • Рис
  • Пряжа или нитки
  • Ножницы

Делаем новогоднего гнома — пошаговая инструкция

Шаг 1. Засыпьте рис в старый носок до половины, туго завяжите ниткой. Это будет основа вашего гнома. Обрежьте лишний “хвост” в месте, как показано на фото.

робимо гнома

Фото: скрин з Youtube/Art So Crafty

Шаг 2. Возьмите один из махровых носков и наденьте на основу, полностью закрыв ее. Излишек ткани спрячьте, подогнув внутрь.

робимо гнома

Фото: скрин з Youtube/Art So Crafty

Шаг 3. С помощью клеевого пистолета приклейте к основе гнома шарик — “нос”. Для этого подойдет любой небольшой шарик — деревянный, сделанный из колготок и синтепона или даже мячик для настольного тенниса.

робимо гнома

Фото: скрин з Youtube/Art So Crafty

Шаг 4. Обрежьте излишек ткани вокруг “носика”, и приклейте махровый носок к основе.

робимо гнома

Фото: скрин з Youtube/Art So Crafty

Шаг 5. Из пряжи или волокон насадки для швабры сделайте гному нарядную бороду, надежно приклеив нити. Если вы выбрали моп, то не забудьте расплести волокна, так получится красивое кудрявое украшение для сказочного персонажа.

робимо гнома

Фото: скрин з Youtube/Art So Crafty

Шаг 6. Наденьте на своего гнома второй махровый носок и перекиньте его вперед, чтобы получился милый колпачок. Кончик носка перевяжите ниткой, чтобы сформировать помпон.

робимо гнома

Фото: скрин з Youtube/Art So Crafty

Шаг 7. Завершаем нашего гнома, подклеивая по периметру колпачок к основе изнутри, чтобы не оставить следов. Можно добавить синтепона в колпачок, чтобы лучше сидел, помпон также приклеиваем к основе и украшаем шапочку пуговицами или бусинками. Их также крепко сажаем на клей. Томте готов!

робимо гнома

Фото: скрин з Youtube/Art So Crafty

Такой гном не только впишется в любой интерьер, но и может стать хорошим подарком. Ведь хендмейд-игрушки несут в себе тепло и любовь человека, который их создавал.

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