Телефон — незаменимая вещь в современных реалиях, тем более в условиях войны. Они позволяют поддерживать связь с близкими, а также получать полезную и актуальную информацию в режиме реального времени.

Однако нередко люди остаются без своих смартфонов — их могут украсть, или даже отобрать. В таком случае личные данные и даже средства на банковской карточке могут оказаться под угрозой. К счастью, можно удаленно ограничить доступ к гаджету.

Как заблокировать украденный телефон — далее в материале.

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В Госспецсвязи дали несколько полезных советов, как правильно закрыть доступ к информации, если смартфон в чужих руках.

В первую очередь, о краже нужно заявить оператору, который предоставил свой номер.

Если номер от Київстар — нужно звонить оператору на номер 466 или 0800 300 466.

Если услуги предоставляет Vodafone — по номеру 222 или 0 800 400 222.

Если Lifecell — 5433 или 0 800 20 5433.

Как заблокировать телефон если его украли — комплексный вопрос. После звонка оператору, нужно сменить данные для входа во всех возможных сервисах — пароли и логины. Речь идет о соцсетях по типу Facebook, Twitter и Instagram, мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram, а также других сервисах — Google, Apple и даже интернет-магазинах. Это стоит сделать с другого устройства — телефона или компьютера.

Чтобы заблокировать телефон удаленно, необходимо закрыть доступ к банковским карточкам — беспроводная оплата, а также мобильный банкинг может стать легкой добычей для мошенника. Для этого нужно обратить на горячую линию банка.

О краже нужно сообщить правоохранительным органам — заявите об инциденте в полицию.

О неприятной ситуации стоит рассказать и друзьям — они не должны реагировать на сообщения или звонки с вашего телефона с просьбой перекинуть деньги на определенный банковский счет.

В Госспецсвязи советуют заранее узнать, как заблокировать украденный телефон — найти PUK-код для номера телефона, заранее записать IMEI телефона (уникальный код устройства), установить резервный номер в учетных записях, а также сохраните важные номера телефонов в блокноте или другом месте.

Украсть данные, пароли и деньги может и вирус — они часто атакую устройства жертв, которые даже не подозревают. Удалить вирусы с телефона можно и самостоятельно — для этого нужно воспользоваться простой инструкцией.