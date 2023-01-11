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Как заказывать одежду Zara за границей: пошаговая инструкция

11 января 2023, 19:57
Анна Голишевская Редактор сайта
Зара
Источник: Unsplash

Сайт Zara в нашей стране сейчас не работает, поэтому заказать одежду через него в Украине пока невозможно. Также вещи известного бренда нельзя купить в магазинах, ведь из-за полномасштабного вторжения России в Украину все магазины Zara у нас закрылись.

Как заказывать одежду Zara за границей – читайте в материале.

Как заказать одежду Zara в Украине

Купить одежду из старых и новых коллекций можно на разных сайтах. К примеру, на Kasta, ROZETKA, LeBoutique и т.д. Также есть возможность заказов вещей через баера. Однако они берут процент за свои услуги.

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С помощью баеров, перекупающих Zara за границей, можно купить по скидкам одежду, духи, детские вещи, косметику и предметы интерьера для дома. Также одежду известного бренда можно заказать через официальные приложения.

Как заказать одежду Zara через приложения

Зара

Фото — Unsplash

  1. Для того, чтобы заказать одежду, вам необходимо загрузить на телефон два приложения: MyMeest и Zara.
  2. После этого зайдите в официальное приложение Zara и выберите регион – Польша.
  3. Пройдите полную регистрацию с подтверждением электронной почты и телефонным номером.
  4. Выберите вещь, которую вы хотите заказать в приложении.
  5. После этого зайдите в приложение MyMeest и пройдите полную регистрацию. Затем у вас на телефоне откроется экран с разнообразными услугами: платежи, адреса, обращения, частые вопросы и т.д. Вам необходимо выбрать категорию Адрес получателя.
  6. В ней вам нужно ввести свой украинский адрес (именно туда вам придет посылка, отделение НП или Укрпочты).
  7. В документы нужно загрузить фото паспорта.
  8. В разделе Meest адрес поставьте регион Польша.
  9. В приложении Zara выберите способ доставки по адресу и введите адрес склада в Польше MyMeest.
  10. Оплатите посылку.
  11. После того, как ваша посылка будет сформирована и отправлена, вам придет на почту сообщение от курьера. В нем будет номер, который необходимо зарегистрировать в приложении MyMeest в качестве вашего заказа.
  12. Сделайте описание посылки (находящееся там).
  13. Оплатите доставку в приложении и ждите заказа.
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