Сайт Zara в нашей стране сейчас не работает, поэтому заказать одежду через него в Украине пока невозможно. Также вещи известного бренда нельзя купить в магазинах, ведь из-за полномасштабного вторжения России в Украину все магазины Zara у нас закрылись.

Как заказывать одежду Zara за границей – читайте в материале.

Как заказать одежду Zara в Украине

Купить одежду из старых и новых коллекций можно на разных сайтах. К примеру, на Kasta, ROZETKA, LeBoutique и т.д. Также есть возможность заказов вещей через баера. Однако они берут процент за свои услуги.

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С помощью баеров, перекупающих Zara за границей, можно купить по скидкам одежду, духи, детские вещи, косметику и предметы интерьера для дома. Также одежду известного бренда можно заказать через официальные приложения.

Как заказать одежду Zara через приложения