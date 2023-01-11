Сайт Zara в нашей стране сейчас не работает, поэтому заказать одежду через него в Украине пока невозможно. Также вещи известного бренда нельзя купить в магазинах, ведь из-за полномасштабного вторжения России в Украину все магазины Zara у нас закрылись.
Как заказывать одежду Zara за границей – читайте в материале.
Как заказать одежду Zara в Украине
Купить одежду из старых и новых коллекций можно на разных сайтах. К примеру, на Kasta, ROZETKA, LeBoutique и т.д. Также есть возможность заказов вещей через баера. Однако они берут процент за свои услуги.
Сейчас смотрят
С помощью баеров, перекупающих Zara за границей, можно купить по скидкам одежду, духи, детские вещи, косметику и предметы интерьера для дома. Также одежду известного бренда можно заказать через официальные приложения.
Как заказать одежду Zara через приложения
- Для того, чтобы заказать одежду, вам необходимо загрузить на телефон два приложения: MyMeest и Zara.
- После этого зайдите в официальное приложение Zara и выберите регион – Польша.
- Пройдите полную регистрацию с подтверждением электронной почты и телефонным номером.
- Выберите вещь, которую вы хотите заказать в приложении.
- После этого зайдите в приложение MyMeest и пройдите полную регистрацию. Затем у вас на телефоне откроется экран с разнообразными услугами: платежи, адреса, обращения, частые вопросы и т.д. Вам необходимо выбрать категорию Адрес получателя.
- В ней вам нужно ввести свой украинский адрес (именно туда вам придет посылка, отделение НП или Укрпочты).
- В документы нужно загрузить фото паспорта.
- В разделе Meest адрес поставьте регион Польша.
- В приложении Zara выберите способ доставки по адресу и введите адрес склада в Польше MyMeest.
- Оплатите посылку.
- После того, как ваша посылка будет сформирована и отправлена, вам придет на почту сообщение от курьера. В нем будет номер, который необходимо зарегистрировать в приложении MyMeest в качестве вашего заказа.
- Сделайте описание посылки (находящееся там).
- Оплатите доставку в приложении и ждите заказа.