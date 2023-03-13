Самой распространенной проблемой в домашнем хозяйстве остаются пятна, которые трудно вывести. В эту категорию подходят и остатки жира на стеклянных поверхностях, в частности на плите, микроволновой печи и тому подобное.
Факты ICTV подобрали 3 совета, которые помогут вывести жир со стеклянной поверхности.
Спирт с уксусом
Действенным средством против всех пятен является спиртовой раствор.
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- Смешайте спирт с уксусом в пропорциях 1:1 (если нет спирта, можно добавить водку, тогда пропорции будут 2:1).
- Обязательно надевайте маску и перчатки.
- Опрыскайте нужную поверхность и оставьте на 15 мин.
- Вытрите средство влажной тряпкой.
Лимонная кислота
Лимонная кислота является менее агрессивной, но также действенной.
- Разведите пакетик лимонной кислоты в 0,5 л воды.
- С помощью разбрызгивателя нанесите раствор на место загрязнения.
- Оставьте на 15-20 мин.
- Смойте влажной губкой.
Пищевая сода
Сода способна обезжиривать поверхности, особенно в растворе с различными моющими средствами.
- Разведите в воде мыльную стружку и обработайте нужные места тряпкой.
- Нанесите соду на губку и протрите место загрязнения.
Этот способ может повредить тонкому покрытию и мебели из деликатного материала. Поэтому для таких случаев растворите соду вместе с мыльной водой.
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