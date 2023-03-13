Самой распространенной проблемой в домашнем хозяйстве остаются пятна, которые трудно вывести. В эту категорию подходят и остатки жира на стеклянных поверхностях, в частности на плите, микроволновой печи и тому подобное.

Факты ICTV подобрали 3 совета, которые помогут вывести жир со стеклянной поверхности.

Спирт с уксусом

Действенным средством против всех пятен является спиртовой раствор.

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Смешайте спирт с уксусом в пропорциях 1:1 (если нет спирта, можно добавить водку, тогда пропорции будут 2:1). Обязательно надевайте маску и перчатки. Опрыскайте нужную поверхность и оставьте на 15 мин. Вытрите средство влажной тряпкой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота является менее агрессивной, но также действенной.

Разведите пакетик лимонной кислоты в 0,5 л воды. С помощью разбрызгивателя нанесите раствор на место загрязнения. Оставьте на 15-20 мин. Смойте влажной губкой.

Пищевая сода

Сода способна обезжиривать поверхности, особенно в растворе с различными моющими средствами.

Разведите в воде мыльную стружку и обработайте нужные места тряпкой. Нанесите соду на губку и протрите место загрязнения.

Этот способ может повредить тонкому покрытию и мебели из деликатного материала. Поэтому для таких случаев растворите соду вместе с мыльной водой.