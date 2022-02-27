Пятна крови могут возникнуть внезапно и на чем угодно. Но перед тем, как в панике выкидывать вещи в мусорку, можно попробовать спасти ситуацию.

Читайте, как просто справиться с пятнами крови, в материале Фактов ICTV.

Промойте холодной водой

Если вы только заметили пятно крови на вашей одежде или простыни, попробуйте подставить его под струю холодной воды, а лучше — замочить вещь в тазике и затем кинуть в стиральную машинку. Остаточные следы крови можно удалить с помощью мыла.

Купите специальные средства для удаления крови

Если в вашей жизни пятна крови — это частая проблема, задумайтесь над покупкой средств, которые справляются с такими казусами.

Перекись или физиологический раствор

Если пятно появилось во время прогулки на улице, забегите в аптеку и купите перекись или физиологический раствор, они очень быстро справятся с кровью на одежде. Также можно использовать жидкость для контактных линз.

Лимонный сок

Для старых пятен советуем использовать лимонный сок. Но будьте осторожны с темными вещами, так как он может их обесцветить. Перед использованием капните на незаметный участок, чтобы убедится, что вещь не будет испорчена.

Аспирин и пищевая сода

Смешайте аспирин или пищевую соду с водой, чтобы получилась паста. Нанесите ее на пятно и оставьте на ночь, затем закиньте одежду в стирку.

Соляной раствор для матраса

Добавьте в холодную воду две ложки соли и залейте полученную смесь в пульверизатор. Побрызгайте на пятно, возьмите бумажное полотенце и промакивайте до тех пор, пока кровь не исчезнет. Остатки раствора можно убрать тряпкой, предварительно намочив ее в холодной воде.

Холодная вода для джинсов

Ткань джинсов плотная, поэтому следует намочить пятно изнутри. Промакивайте кровь тряпкой, смоченной в холодной воде. Ни в коем случае не пытайтесь тереть кровь — вы сделаете только хуже.

Потом оставьте джинсы в тазике с холодной водой на 30 минут, затем киньте в стиральную машину, установив режим с использованием холодной воды.

Помните, пятна крови следует выводить как можно быстрее. Если такой возможности нет, налейте в миску холодную воду и киньте туда вещь. К вашему возвращению с пятном будет легче справиться.

Никогда не пытайтесь отмыть кровь горячей водой

Из-за нагревания кровь глубже проникает в волокна ткани и ее будет сложнее вывести. Также горячая вода может деформировать деликатные материалы, и в итоге, вы просто испортите вещь.

Если пятно не исчезло с первого раза, еще не все потеряно. Пробуйте разные способы, и все обязательно получится!